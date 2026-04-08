Una gasolinera baja el precio del diésel hasta 50 céntimos por error y el gobierno le obliga a mantenerlo durante 3 horas

Una gasolinera de autoservicio en Neuenhaus (Alemania) ha experimentado una auténtica avalancha de clientes este jueves. El motivo ha sido un fallo técnico que ha fijado el precio del diésel en una tarifa muy baja durante tres horas, una información adelantada por el medio local 'Grafschafter Nachrichten'.

El operador de la estación de servicio tuvo que asumir el error y mantener el precio hasta el mediodía, ya que la normativa alemana solo permite modificar las tarifas una vez al día. El propietario ha lamentado las pérdidas, señalando que para las grandes cadenas "un incidente así podría no ser tan grave", pero que su pequeño negocio sí lo ha notado al vender por debajo del precio de coste.

EFE Dos personas repostan en una gasolinera en Ourense

El diésel, un problema en toda Europa

La situación en Alemania es un reflejo de la tensión que vive el mercado de los carburantes en el continente. En España, el precio del diésel no ha dejado de subir, a diferencia de la gasolina. La razón principal es que el gasóleo es el combustible más utilizado por el transporte, la industria y las calefacciones, cuya demanda sigue siendo alta. A esto se suma, como señala el experto energético Antonio Aceituno, una crisis de oferta por los productos refinados.

Europa está sufriendo, no por el crudo, sino por los productos refinados que vienen de Asia" Antonio Aceituno Tempos Energía

Aceituno, de Tempos Energía, aclara que el problema no reside tanto en el coste del petróleo crudo, sino en los productos ya procesados. "Europa está sufriendo, no por el crudo, sino por los productos refinados que vienen de Asia", ha señalado el experto, añadiendo el efecto del corte de la importación de diésel ruso. En resumen, hay más demanda de diésel y menos oferta, lo que dispara inevitablemente su precio.

La gasolina da un respiro en España

Mientras, la gasolina ha seguido un camino opuesto tras la Semana Santa, con una notable bajada de casi 20 céntimos en algunas estaciones de servicio de bajo coste. Este descenso ha supuesto un alivio para muchos conductores, que han visto cómo llenar el depósito les cuesta hasta 10 euros menos que la semana anterior. Este comportamiento responde a una menor demanda en comparación con el diésel.

Sin embargo, el encarecimiento general de los carburantes se traslada como un efecto dominó a toda la economía. Un transporte más caro implica un aumento en los precios finales de productos básicos, presionando al alza la inflación en lo que parece un "suma y sigue" que agrava las consecuencias económicas actuales.