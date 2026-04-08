Marc Vidal, inversor: "El mercado, hasta ayer, estaba diciendo 'dame lo que tengas'; si se dispara el precio del petróleo no es que suba por especulación, sino por escasez"

El precio del petróleo presenta una aparente contradicción que ha generado confusión: mientras los titulares anuncian caídas, el coste real del suministro físico ha alcanzado picos históricos. El analista económico Marc Vidal ha aclarado esta dualidad en la sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE', a preguntas del periodista Carlos Herrera.

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El precio de los titulares vs. el precio real

Vidal ha explicado que existen "dos tarifas distintas". El precio que aparece en los medios de comunicación es el de los contratos de futuros, que se basa en "contratos financieros, expectativas y apuestas sobre lo que valdrá el crudo dentro de unos meses". Este mercado, movido por fondos y algoritmos, refleja la esperanza de que la situación geopolítica se resuelva, la demanda caiga o la oferta se normalice.

Por otro lado, se encuentra el precio 'dated Brent' o de contado, que es el coste del petróleo físico, "el que se entrega ahora mismo". Según el analista, este es el precio "que están pagando las refinerías a toca teja para no quedarse sin suministro" y el que refleja la situación actual del mercado con mucha más precisión.

La escasez dispara el coste del crudo físico

El coste de este petróleo para entrega inmediata alcanzó los 144 dólares por barril, un "máximo histórico ayer en términos nominales", según ha señalado Vidal. Esta subida no responde a la especulación, sino a la falta de producto. "Si se dispara ese precio spot, es decir, el que se compra para entrega inmediata, no es que esté subiendo por especulación, lo está haciendo por escasez", ha afirmado el analista.

Si se dispara ese precio spot, es decir, el que se compra para entrega inmediata, no es que esté subiendo por especulación, lo está haciendo por escasez" Marc Vidal Inversor

La desesperación del mercado ha llegado a tal punto que la prioridad absoluta es la disponibilidad inmediata por encima de la calidad del crudo. Marc Vidal lo ha descrito de forma gráfica al explicar que en el mercado se pagaba "por la disponibilidad inmediata" más que por la calidad, bajo la premisa de "dame lo que tengas".

EFE Lista de precios de los diferentes derivados del petróleo ofertados en una estación de servicio de Madrid

Pese a la cifra récord, Vidal ha matizado que, si se ajusta a la inflación, el pico histórico de 2008 equivaldría hoy a unos 217 dólares por barril. La evolución del precio en los próximos días, según el experto, dependerá de factores como la posible reapertura del estrecho de Ormuz.