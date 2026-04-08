Martín Sierra, estudiante de Ingeniería Aeroespacial: "Empecé a dar clases de vuelo a los 16 años. Ahora tengo 18, me sigo formando y, sin embargo, no tengo carné de conducir"

En 'La Tarde' de COPE, el periodista Jon Uriarte ha presentado la historia de Martín Sierra Pastor, un joven español de 18 años que aspira a convertirse en astronauta. Su caso surge en un momento de renovado interés por la carrera aeroespacial, impulsado por misiones como la Artemis II, que ha vuelto a poner el foco en la Luna y en futuros viajes a Marte.

Una vocación espacial precoz

Con solo 18 años, Martín ya tiene una trayectoria sorprendente. Actualmente estudia Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Boulder, en Colorado, y se prepara para ser piloto. Como él mismo explicó a Pilar García Muñiz, es una situación curiosa: "Empecé a tomar mis clases de vuelo prácticamente cuando cumplí 16 años", antes incluso de tener el carné de conducir, siguiendo los pasos de pioneros como Neil Armstrong, quien también "aprendió a volar antes que a conducir".

Su determinación se forjó pronto. A los 15 años ya participaba en cursos de astronautas en el prestigioso Space Camp de la NASA en Huntsville, Alabama, donde llegó a ser el más galardonado. Martín describe el lugar como "prácticamente un suelo santo, es historia de los Estados Unidos viva", ya que allí se desarrollaron los cohetes del programa espacial y es donde hoy "se está construyendo desde ahí" el programa Artemis.

La emoción de la misión Artemis 2

Martín Sierra sigue con gran interés la misión Artemis II, que recientemente completó su viaje a la cara oculta de la Luna y ha enviado las primeras imágenes de la Tierra vista desde allí en 50 años. Su emoción es palpable: "Es algo muy emocionante, yo es que no tengo palabras para describirlo", confiesa. Para él, que ha leído extensamente sobre el programa Apolo, ver una misión a la Luna en directo es un sueño cumplido.

No me lo creía, yo decía, no, esto lo estoy soñando, ya me despertaré" Martín Sierra Pastor Estudiante de Ingeniería Aeroespacial

El joven estudiante recuerda el momento del lanzamiento con incredulidad. "Cuando Artemis II se lanzó el pasado 1 de abril, yo no me lo creía, yo decía, no, no, esto esto lo estoy soñando, ya me despertaré", relató en la entrevista. Además, destacó la maravilla de la tecnología actual que permite "estar en conexión 24 horas, 7 días a la semana con los astronautas" y recibir imágenes en alta calidad.

Un futuro entre la Tierra y Marte

Su día a día combina una formación académica "bastante grande y sobre todo técnica", con asignaturas como computación aeroespacial, con el deporte y su formación de piloto en el aeropuerto de Boulder. Al ser preguntado por si su sueño es viajar a Marte, Martín se muestra cauto: "Tenemos que ver un poco cómo este programa Artemis se va a ir desarrollando para ver qué queremos hacer en los próximos años".

Aunque su "sueño final" es convertirse en astronauta, Martín subraya que la carrera espacial "requiere tanta gente que todo lo que sea poder ayudar al progreso del programa espacial, y que al final es un progreso de la humanidad, yo estoy más que satisfecho". Su visión de la ingeniería aeroespacial, según sus palabras, "se basa un poco en hacer mirar a la gente hacia arriba y que la gente vea que igual no estamos tan mal, como pensamos".

Yo fui uno de esos chavales, y el problema es que no se me ha quitado de la cabeza" Martín Sierra Pastor Estudiante de Ingeniería Aeroespacial

Martín, hijo del conocido escritor Javier Sierra, comparte con su padre un gran talento para la comunicación. Su pasión por el espacio no es nueva, sino una vocación que le acompaña desde niño. "Yo fui uno de esos chavales, y el problema es que no se me ha quitado de la cabeza", explicó con naturalidad, refiriéndose a los niños que sueñan con ser astronautas, y, cómo él, nunca ha abandonado ese anhelo.