Bnet, rapero: "Lo más difícil del freestyle no es rimar, es transmitir el mensaje que quieres de forma rimada"

Javier Bonet, más conocido como Bnet, es una figura icónica en el mundo del freestyle. Tras coronarse como campeón del mundo y alcanzar la cima, decidió tomarse un respiro de cinco años, alejándose del ruido mediático. Ahora, su regreso a la competición ha generado una expectación máxima, culminando con su participación en la final internacional de Red Bull Batalla en Chile.

Lo más difícil del freestyle no es rimar, es transmitir un mensaje que quieres transmitir de forma rimada" Bnet Rapero

El arte de lo innato

Para Bnet, la capacidad de improvisar es un “trabajo agradecido y muy innato”. Explica que el secreto está en “educar a tu cerebro para, de forma casi inconsciente, asociar sonidos muy parecidos”. El rapero, que empezó a improvisar con 17 años, asegura que su habilidad no nace de un truco, sino de un proceso. “Para animarse hay que estar dispuesto a fracasar un tiempo”, aconseja a quienes empiezan.

A diferencia de lo que se podría pensar, su entrenamiento no se basa en memorizar diccionarios, sino en cultivar la mente. La lectura, estar al día de la actualidad o simplemente observar el mundo son sus principales herramientas. “Cualquier rincón de sabiduría del tipo que sea es un pozo bueno del que beber para hacer freestyle”, afirma. Para él, lo más complejo no es la rima en sí, sino la coherencia y la transmisión de un mensaje.

Un parón de cinco años por honestidad

Su retirada temporal no fue por la presión, con la que asegura lidiar bien, sino por “honestidad conmigo mismo”. Bnet sentía que ya no disfrutaba en el escenario y prefirió parar. “Si siento que necesito respirarlo un poco, que estoy un poco saturado de eso que tanto amo, es mejor no forzarlo y acabar cogiéndole odio en vez de gusto”, confiesa. Durante este tiempo se ha dedicado a cultivar la cabeza, entrenar artes marciales mixtas y escribir mucha música.

Sentía que tenía un poco una deuda con todo mi público" Bnet Rapero

El rapero, de 27 años, sintió que era el momento de volver como agradecimiento a sus seguidores. “Sentía que tenía un poco una deuda con todo mi público, que tanto disfrutó la anterior etapa”, explica. Vuelve con la mente “totalmente respirada de los focos y del ruido” y con ganas de medirse a las nuevas generaciones de “auténticas máquinas de picar carne”, un reto que afronta con respeto pero sin miedo.

Próxima parada: la final mundial en Chile

El gran regreso de Bnet culminará en la final internacional de Red Bull Batalla en Chile, la competición más importante del circuito. Allí se enfrentará a los campeones nacionales de 13 países y a los tres finalistas de la edición anterior, entre los que se encuentran los españoles Chuty y Gazir. El formato es de eliminación directa y todo sucede el mismo día, un desafío de resistencia mental y física.

Los competidores desconocen por completo las temáticas o los formatos hasta minutos antes de salir al escenario, lo que garantiza la improvisación pura. A pesar del agotamiento que supone, Bnet se muestra con ganas de disfrutarlo. Este evento es la prueba final de un año muy completo en el que ha competido en Colombia, Argentina y España, demostrando que el ‘caballero del freestyle’ ha vuelto para quedarse.