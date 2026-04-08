El debate en El Partidazo de COPE tras el partido de ida de cuartos de final de la Champions League entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich ha puesto el foco en la actuación de sus principales figuras, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. La frustración de un sector del madridismo ante la posibilidad de una segunda temporada consecutiva sin títulos importantes ha avivado las críticas hacia el rendimiento de los delanteros en una noche clave.

La clave del análisis

Manolo Lama ha establecido una distinción clara en el fallo de ambos jugadores. Durante la tertulia, el periodista ha señalado que, si bien ninguno de los dos estuvo acertado de cara a portería, la naturaleza de sus errores fue muy diferente. "La diferencia entre Mbappé y Vinicius contra el Bayern es que al primero se las ha parado el portero y el segundo las ha tirado fuera", ha sentenciado Lama.

La diferencia entre Mbappé y Vinicius contra el Bayern es que al primero se las ha parado el portero y el segundo las ha tirado fuera"

Alamy Live News. Los jugadores del Real Madrid Kylian Mbappé (10, izq.) y Vinícius Júnior (7, der.) escuchan el himno de la Champions League durante el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26 entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich el 7 de abril de 2026 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

Según este análisis, el delantero francés sí ha encontrado portería, pero se ha topado con un inspirado Neuer, que ha realizado paradas de "mucho mérito", aunque algunas de las ocasiones también han sido calificadas como "amables para el portero". En cambio, sobre el brasileño se ha destacado que ha estado especialmente "fallón de cara al gol", con remates que ni siquiera han ido entre los tres palos.

La actuación de Vinicius, a examen

La actuación de Vinicius Jr. ha sido uno de los puntos más comentados. Paco González ha sido muy crítico con la toma de decisiones del brasileño, apuntando a que sus pérdidas de balón comprometieron al equipo. "Para la vuelta, el decálogo del Madrid tiene que empezar por Vinicius, no vengas a pedirla", ha afirmado González, subrayando que el brasileño perdió cuatro balones, de los cuales dos acabaron en gol del rival.

Para la vuelta, el decálogo del Madrid tiene que empezar por Vinicius, no vengas a pedirla"

Además, se ha señalado la falta de implicación defensiva del jugador tras cometer un error. La crítica se ha centrado en que, al perder el esférico, no apoya defensivamente al equipo. Una de esas pérdidas ha sido directamente relacionada con el segundo gol del Bayern, donde su decisión de buscar un autopase largo ha resultado en una contra letal del conjunto alemán.

Alamy Live News. El jugador del Real Madrid, Vinicius Junior (7), lamenta una oportunidad perdida durante el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2025-26 entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, el 7 de abril de 2026, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España.

¿El mejor jugador del partido?

El debate también se ha abierto a la hora de elegir al mejor jugador del Real Madrid. Pese a los fallos, tanto Mbappé como Paco González se han inclinado por el propio Mbappé. Sin embargo, otros colaboradores han discrepado, argumentando que "se ha quedado corto" al no materializar sus ocasiones. En este sentido, ha emergido la figura de Jude Bellingham, cuya entrada al campo "ha cambiado el equipo".

Se ha destacado que el centrocampista inglés ha demostrado "la jerarquía" que necesitaba un jugador en el centro del campo, realizando uno de sus mejores partidos con el balón en los pies y superando líneas rivales. A esta valoración se suma un dato físico que, según los analistas, "mata al Real Madrid": el equipo ha corrido 10 kilómetros menos que el Bayern, un factor que evidencia una menor intensidad colectiva.