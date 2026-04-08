Mario Samper, víctima de Adamuz: "El responsable de Adif no sabe que Francia sí tiene sensores para detectar roturas en las vías"

Dos meses y medio después de la tragedia de Adamuz, el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, se ha reunido por primera vez con las víctimas del accidente. El encuentro, que ha durado más de tres horas y media, no se ha producido por iniciativa de Adif, sino tras la insistente petición de los supervivientes y familiares de los fallecidos. Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz, ha explicado en el programa Mediodía COPE con Pilar García de la Granja que salieron de la reunión "sin ninguna duda despejada", cumpliendo con sus bajas expectativas.

Dudas sobre la investigación

Uno de los puntos clave de la reunión fue la retirada de material ferroviario del lugar del siniestro. Samper ha relatado que el presidente de Adif justificó esta acción argumentando que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya había abandonado la investigación en ese punto. Sin embargo, las víctimas le replicaron que "la investigación no había terminado, de hecho, hoy no ha terminado", y que la CIAF sigue acudiendo al lugar de los hechos.

Ante la insistencia, la respuesta de Marco de la Peña fue que "no tenía prohibición expresa de la jueza ni de nadie" para entrar y que actuaron "con muy buena fe" para evitar que el material se convirtiera en chatarra. Las víctimas también cuestionaron por qué estas labores se realizaron durante tres noches consecutivas, a lo que el presidente de Adif respondió que "había que hacerlo así y ya está", una explicación que no convenció en absoluto a la asociación.

Durante la entrevista en COPE, Samper ha confirmado que la asociación pidió expresamente la dimisión de Marco de la Peña al final de la reunión. La respuesta del presidente de Adif fue que no pensaba hacerlo y que "tenía que esperar a la resolución judicial", asegurando que si entonces se demostraba su culpa, dimitiría. "Nosotros creemos que ya algo debe de haber hecho mal cuando han muerto 46 personas", ha sentenciado el presidente de la asociación de víctimas.

Fallos técnicos y falta de inversión

Mario Samper ha confirmado que en la reunión se reconoció que España carece de un sistema de sensores que detecte roturas en las vías del tren, a diferencia de países como nuestra vecina Francia. Lo más sorprendente para Samper fue la reacción del responsable de la infraestructura ferroviaria. "Yo sí lo sé, yo no soy experto en materia de temas ferroviarios y lo sé, no sé cómo un responsable máximo de una infraestructura, no tiene conocimiento de esto", ha declarado.

No sé cómo un responsable máximo de una infraestructura no tiene conocimiento de esto" Mario Samper presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz

Esta carencia es especialmente relevante, ya que, según ha publicado la prensa, la Guardia Civil constató que la vía se rompió el día antes del accidente. Un indicio clave es una caída de tensión en los sistemas del raíl que se produjo 20 horas antes y que no se recuperó, lo que sugiere un corte de corriente real y duradero que no hizo saltar ninguna alerta.

Además, Samper ha revelado un dato preocupante que el propio Marco de la Peña admitió en el encuentro. El presidente de Adif reconoció que las auscultaciones de las vías no habían aumentado de forma proporcional al incremento del número de trenes que circulan por la red ferroviaria española en los últimos años.

Preocupación e indefensión

La instrucción judicial del caso está pendiente del análisis de una soldadura que parece ser el origen de la rotura de la vía. Este análisis lo realizarán tres peritos, pero el proceso está parado a la espera de que el tercero acepte el nombramiento. Mientras, las víctimas mantienen una agenda de reuniones: este miércoles con la Agencia Europea del Ferrocarril (ERA) y mañana jueves con la dirección de Iryo, la compañía propietaria del otro tren implicado.

Samper ha manifestado la profunda preocupación e indignación de las víctimas por cómo se está gestionando todo. Critica la atención nefasta a las víctimas, con personas aún sin localizar por la ley de protección de datos, y las trabas en la investigación. "La Junta de Andalucía se niega a dar los datos sobre las llamadas al 112 que hubo esa noche", ha denunciado, datos que consideran cruciales para esclarecer lo que ocurrió con un tren que estuvo "perdido durante hora y cuarto con víctimas atrapadas" sin que nadie las atendiera.