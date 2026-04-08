Cristianos en el Golfo

¿Qué ha pasado en estas semanas de guerra con el millón largo de cristianos que viven en los países del Golfo Pérsico? En una hermosa entrevista publicada por el portal AsiaNews, el vicario apostólico de Arabia del Sur, el capuchino Paolo Martinelli, habla de sus dificultades y miedos, pero, sobre todo, de cómo la fe los sostiene. Por ejemplo, habla de la numerosa participación en la Vigilia Pascual, a pesar de las restricciones, y de la gran afluencia para las confesiones a lo largo de la Semana Santa. También destaca la decisión de los sacerdotes del vicariato (todos extranjeros) de permanecer durante estas semanas de guerra.

Hablamos de una Iglesia única en muchos aspectos, ya que todos los fieles son migrantes y proceden de un centenar de países. Podemos imaginar sus temores y preocupaciones por el trabajo, los hijos y el futuro. Ahora, tanto la escuela como el catecismo llevan más de un mes impartiéndose online. Martinelli se refiere a un encuentro online con más de mil adolescentes, en el que hablaron de sus miedos, de lo que significa vivir como cristianos en esta situación de dificultad, fue un momento muy intenso y de gran sinceridad.

El Vicariato incluye los Emiratos, Omán y Yemen, éste último desgarrado por una larga guerra previa al conflicto de Irán. En Yemen vive una comunidad de diez misioneras de la Madre Teresa de Calcuta. El obispo sólo pudo conectarse con ellas el pasado sábado y quedó impresionado por su alegría. Está claro que no pueden resolver los problemas derivados de la pobreza y de la guerra, pero ofrecen una compañía concreta a quienes la necesitan, y reúnen a los pocos cristianos que allí viven para las celebraciones en las capillas de sus casas. De eso se trata, insiste Martinelli, de “estar ahí, ser presencia y compañía para los hombres y mujeres en su situación concreta, y mostrar que Cristo está presente y no deja de caminar con nosotros”.