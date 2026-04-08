La fe de los astronautas de la NASA que viajan a la Luna: "El universo te acerca a Dios"

Las imágenes de la misión Artemis II han dado la vuelta al mundo, pero también lo han hecho las palabras de uno de sus tripulantes. El piloto Víctor Glover ha aprovechado la misión, que orbita la cara oculta de la Luna, para lanzar varios mensajes de fe en plena Semana Santa.





En una de sus intervenciones, el astronauta de la NASA recordaba un pasaje de la Biblia para señalar: "Tú estás en un avión espacial llamado Tierra, que fue creado para darnos un lugar para vivir en el universo". En otro mensaje, citaba a Jesucristo al afirmar que el mandamiento "más grande" es "amar a Dios con todo lo que eres".

La ciencia no aleja de Dios

Las declaraciones de Glover han reabierto el debate sobre la relación entre ciencia y religión. Para el astrofísico Enrique Solano Márquez, del Centro de Astrobiología, el tópico de que "para ser científico, hay que ser ateo" está lejos de la realidad. "Muchas veces ocurre lo contrario", ha afirmado en una entrevista en Mediodía COPE.

Para el astrónomo Antonio Bernal, del observatorio Fabra de Barcelona, lo verdaderamente relevante es el hecho de que personas puedan volver a verlo en directo.

Según Solano, el propio estudio científico puede ser un camino hacia la fe. El descubrimiento de que existen "unas leyes que regulan el universo", el ajuste fino de las constantes universales o el simple hecho de preguntarse por qué existe algo en lugar de nada, "hace que una ciencia te pueda acercar a Dios", explica el experto.

No es la primera vez

Los mensajes de Víctor Glover son impactantes, pero no son los primeros de un astronauta desde el espacio. Enrique Solano recuerda el caso de la misión Apolo 8, que en la Navidad de 1968 orbitó la Luna y su tripulación leyó los primeros versículos del Génesis.

NASA / Johnson Space Center Vista tomada por la misión Apolo 8 en la que se distinguen zonas próximas a los Montes Pyrenaeus y al cráter Capella.

También es conocido el caso de Buzz Aldrin, integrante del Apolo 11, la primera misión en llegar a la Luna. Aldrin, que es cristiano presbiteriano, comulgó en la nave justo antes de que Neil Armstrong diera el histórico primer paso sobre la superficie lunar.

Una lección desde el cosmos

Estar en "la inmensidad del espacio", lejos de casa y de las seguridades terrenales, crea un entorno de mayor vulnerabilidad que puede fortalecer "la necesidad de trascendencia", argumenta Solano. Mirar la Tierra desde arriba cambia la perspectiva sobre los conflictos y la propia existencia.

Cuando uno se da cuenta de que todos esos procesos "prácticamente son un milagro, que requieren unas condiciones muy específicas, te das cuenta que lo que tenemos es algo precioso y que debemos cuidarlo", reflexiona el astrofísico. La vista del cosmos, concluye, ayuda a "contextualizar mucho mejor nuestros pequeños problemas".