La DGT retira cuatro modelos de balizas V-16 a pocos días de ser obligatorias: "Genera una inseguridad jurídica tremenda"

A tan solo cuatro días de que la baliza V-16 conectada sea de uso obligatorio en todos los vehículos españoles, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha decidido retirar la homologación de cuatro modelos que ya estaban en el mercado. La noticia ha generado un considerable revuelo entre los conductores que ya habían adquirido uno de estos dispositivos, aunque se ha aclarado que podrán seguir utilizándolos legalmente.

Polémica a pocos días de la entrada en vigor

La decisión de la DGT llega en un momento crítico, justo cuando miles de conductores se preparaban para cumplir con la nueva normativa que entra en vigor el próximo 1 de enero. La retirada de la homologación afecta a cuatro modelos específicos, lo que ha provocado una oleada de quejas por parte de usuarios que se sienten perjudicados al haberse "gastado el dinero para nada", como señalan algunos afectados. Sin embargo, fuentes del sector aclaran que la inversión no ha sido en vano.

Europa Press Baliza V16 de emergencia para vehículos

Desde la DGT se ha matizado que, a pesar de la retirada de la certificación, los dispositivos comprados previamente "se pueden seguir utilizando hasta el final de la vida útil de los mismos sin que sean multados". Esta rectificación busca calmar los ánimos, aunque la confusión generada a escasos días de la fecha límite ha puesto de manifiesto la incertidumbre que rodea a la implantación de esta tecnología.

España, un caso único en Europa

La controversia no se limita a la retirada de modelos. Expertos en seguridad vial critican que España sea "el único país de la Unión Europea, y probablemente del mundo, en el que es obligatorio utilizar esta baliza geolocalizable". Esta singularidad, afirman, genera una "inseguridad jurídica tremenda", además de suponer una clara discriminación para los conductores nacionales.

España continúa siendo el único país de la Unión Europea en el que es obligatorio utilizar esta baliza geolocalizable" Andrés Millán Abogado

El agravio comparativo es evidente, ya que los vehículos de fuera de España que circulen por las carreteras nacionales no están obligados a llevarla, mientras que los españoles sí. Esta situación crea un vacío legal y un trato desigual que ha sido duramente criticado por asociaciones de conductores y profesionales del derecho, quienes cuestionan la coherencia y equidad de la normativa impulsada por la DGT.

MODELOS RETIRADOS

Don Feliz V16IoT – certificado PC24020028 (fabricado por Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)

The Boutique For Your Car V16IoT – certificado PC25020290 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)

Ikrea V16IoT – certificado PC25060006 (Ledel Solutions / Yuyao Jiming Electronic)

Call SOS (modelo XL-HZ-001-VC) – certificado 2024060583G1 (Ditraimon S.L.)

Posibles recursos ante sanciones

Ante este panorama de incertidumbre, ya han surgido iniciativas para ofrecer cobertura legal a los conductores. Varios expertos han anunciado la preparación de un recurso gratuito para recurrir posibles sanciones relacionadas con el uso de las balizas V-16. Este recurso se fundamenta en la presunta vulneración de principios clave del ordenamiento jurídico, como el de jerarquía normativa, el de tipicidad y la falta de una base legal sólida y armonizada con el resto de Europa.