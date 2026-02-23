Mayte Alcaraz, sobre la desclasificación de los documentos del 23F: "Es bueno para que se dejen de elaborar descabelladas teorías de la conspiración, sobre todo contra el rey Juan Carlos"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado a primera hora que el Consejo de Ministros aprobará la desclasificación de los papeles del golpe de Estado del 23F. La periodista Mayte Alcaraz, en su sección 'Femenino Singular' en 'La Linterna' de COPE, ha analizado esta decisión, afirmando que puede ser positiva para la historia pero criticando las formas y el momento elegido por el Ejecutivo.

Para Alcaraz, que se conozca lo que ocurrió hace 45 años "no tiene por qué ser malo". Considera que es bueno que los historiadores tengan material de primera mano para que se dejen de elaborar "descabelladas teorías de la conspiración", según ha expresado, "muchas de ellas encaminadas a erosionar la figura del rey Juan Carlos".

CADENA COPE El rey don Juan Carlos con Carlos Herrera en Abu Dabi. Foto exclusiva COPE

Una 'cortina de humo' de Moncloa

Sin embargo, la periodista ha señalado el lado negativo del anuncio. "Aquí en España, Ángel, piensa mal y acertarás", ha comentado, lamentando que la desclasificación se vaya a llevar a cabo sin consenso, "con el aliento de formaciones que solo quieren dañar la reputación de España y poner en jaque al estado". Además, ha subrayado que la medida llega "en un momento en que cualquier cortina de humo le viene de perlas a Moncloa".

Alcaraz también ha cargado contra la falta de coherencia del presidente: "Aquí todavía tienes que escuchar cómo Pedro Sánchez, que no da una sola rueda de prensa abierta, ni informa de sus viajes en el Falcon, ni responde a los jueces que le citan como testigo, diga que todo esto lo hace por nuestra transparencia".

Matias Chiofalo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Reacciones políticas contrapuestas

Desde el Gobierno, la vicepresidenta María Jesús Montero ha justificado la medida afirmando que "la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren saber qué pasó". El objetivo, según ha dicho, es "prevenir aquellos comportamientos que puedan amenazar la democracia". Los socios del Ejecutivo, por su parte, le piden ir más allá y acabar con la ley de secretos oficiales.

La oposición, en cambio, se muestra escéptica. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que no cree que se vaya a "descubrir nada más que no sepamos ya" y ha exigido explicaciones "sobre el presente y sobre el pasado más cercano".

En una línea similar, el líder de VOX, Santiago Abascal, ha calificado el anuncio de "insulto" y ha reclamado que "desclasifiquen lo de las saunas que han pagado la carrera de Pedro Sánchez y que desclasifiquen todos los crímenes que ha cometido este gobierno en los últimos 6 años".