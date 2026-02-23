Pilar Duat, médico en Ucrania: "Es el invierno más frío de los últimos 20 años, con los ataques a las infraestructuras energéticas, está siendo muy difícil trabajar"

Pilar Duat, coordinadora de Médicos del Mundo en Ucrania, ha descrito la difícil situación que atraviesa el país en una entrevista en '[La Linterna]' con Expósito. Desde Járkov, una de las zonas de intervención de la ONG, Duat relata un panorama marcado por un invierno extremo y los constantes ataques a infraestructuras energéticas que complican enormemente la labor humanitaria y la vida de la población civil.

Asistencia sanitaria en el frente

Médicos del Mundo trabaja en Ucrania desde 2015, adaptando sus intervenciones al avance del conflicto. Actualmente, centran sus esfuerzos en las regiones de Járkov y Zaporiyia, en la línea de frente, así como en la región de Chernígov, fronteriza con Rusia. También mantienen presencia en la región de Kiev, que, a pesar de no estar en el frente, "está también muy castigada", atendiendo principalmente a población mayor y personas con discapacidad en zonas rurales y aisladas que no han podido ser evacuadas.

La labor fundamental de la organización es "acercar la salud primaria" a estas poblaciones a través de unidades médicas móviles. Estas operan en colaboración con el Ministerio de la Salud ucraniano en distintas modalidades, desde equipos propios de la ONG hasta equipos mixtos o apoyando directamente a los del ministerio con recursos y medicinas. Además, han comenzado a implementar la telemedicina para "llegar a sitios donde no puede llegar ni el médico", en un contexto que se agrava al cumplirse cuatro años de esta fase de la guerra en Ucrania.

El invierno más duro en 20 años

La situación se ha vuelto especialmente crítica durante el último mes. "Este, el mes de enero ha sido especialmente duro, cuentan que es el invierno más frío de los últimos 20 años", ha explicado Duat. Esta crudeza climática se suma a que "los ataques a las infraestructuras energéticas han sido reiteradas, dejando a miles de familias sin electricidad, sin calefacción".

Un militar durante una misión de combate del Grupo de Ejércitos ruso Dnepr con el uso de un lanzacohetes múltiple Grad en la zona de la operación militar especial.

El impacto de estos ataques afecta a la salud física y mental de la población y colapsa el sistema sanitario. La coordinadora describe problemas como "la ruptura de cadenas de frío" de los medicamentos y la dificultad de "trabajar, pues, sin electricidad o con cortes de electricidad continuos". "Continúa siendo bastante duro. Sí, y esperamos la primavera", ha confesado.

El cansancio y la falta de esperanza marcan el futuro

Preguntada por la esperanza en una posible negociación, Pilar Duat se muestra cauta, aunque afirma que "la esperanza es lo último que hay que perder". La coordinadora explica que la población local apenas comenta "poca cosa sobre sobre las negociaciones o o posicionamientos políticos". La sensación generalizada, según los análisis de expertos sobre cuándo podría terminar la guerra, es de un enquistamiento del conflicto.

Un militar de la brigada independiente de fusileros motorizados del Grupo de Ejércitos Dnepr de Rusia realiza una misión de combate con el uso de un mortero 2B11 de 120 mm en la zona de operaciones militares especiales de Rusia.

Lo que el equipo de Médicos del Mundo observa sobre el terreno es "más este cansancio y esta incertidumbre sobre el futuro". Las preocupaciones de los ciudadanos son más inmediatas y cotidianas que las expectativas sobre los procesos políticos. Anhelan, según Duat, "la seguridad, la estabilidad, el acceso a los servicios y el poder reconstruir una vida cotidiana", una paz por la que también ha abogado la diplomacia, como demuestra la petición del Papa para reforzar el diálogo.