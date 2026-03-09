"España tiene unas reservas estratégicas de combustible que son para 93 días y, más de la mitad, son de gasóleo y diésel"

El actual contexto de subida de precios en los carburantes ha provocado que muchos conductores retomen una conducción de ahorro, similar a la que se popularizó hace unos años con la guerra de Ucrania. En el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, el presentador Carlos Moreno 'El Pulpo' ha charlado con el experto en motor, Alfonso García 'Motorman', sobre los mejores trucos y consejos para reducir el gasto en gasolina o diésel.

Claves para ahorrar hasta un 20% de combustible

Aunque 'Motorman' advierte que no existen los milagros, sí es posible conseguir reducir hasta un 20 por 100 el consumo si se aplican ciertas técnicas. La primera y fundamental es tener el coche en perfectas condiciones, revisando el motor, el aceite y, muy importante, los neumáticos con la presión correcta indicada por el fabricante. Además, el experto subraya la importancia de circular con suavidad, "evitando acelerones o frenadas bruscas cuando no son necesarias" y recordando que "ante todo, por encima de la economía, es la seguridad".

Europa Press Una persona echa combustible

Otras medidas efectivas incluyen bajar la velocidad de 120 a 110 kilómetros por hora en autovía y "adelgazar el coche". Esto implica reducir el peso innecesario eliminando del maletero elementos inútiles y quitando accesorios como el portaequipajes o el cofre del techo, que empeoran la aerodinámica y elevan el consumo.

Asimismo, se recomienda evitar tener el coche a ralentí y los recorridos cortos, ya que un motor frío consume más. Alfonso García también ha señalado que es útil emplear "aplicaciones con precios actualizados de combustible y repostar en gasolineras 'low cost'", aunque ha matizado que estas también "han subido y mucho sus tarifas". Todas estas acciones pueden suponer un ahorro de "unos cuantos euros al mes".

El 'efecto pluma' y la picaresca

Preguntado por la rapidez con la que suben los precios en comparación con lo que tardan en bajar, 'Motorman' ha hecho referencia al conocido como 'efecto pluma'. El experto se ha mostrado sorprendido porque muchas estaciones de servicio aplican las subidas de forma automática, a pesar de que el combustible que venden "no la han comprado esta misma semana, no la han comprado con el precio nuevo de barril". Una subida que se espera que continúe en los próximos días y ante la que, según el experto, "hay gente que siempre aprovecha el tirón".

Hay gente que siempre aprovecha el tirón"

DPA vía Europa Press Un conductor llena un bidón de gasolina en una gasolinera.

Esta situación ha llevado a que, tal como le cuentan a 'El Pulpo' los propios gasolineros que escuchan el programa de madrugada, "no te imaginas la cantidad de gente que viene aquí de madrugada a llenar los tanques". Algunos incluso acuden con depósitos para llevarse más combustible, una práctica ante la que Alfonso García ha pedido "muchísima atención", advirtiendo de los riesgos del transporte y almacenamiento si no se hace en "garrafas específicas" y con un límite de litros.

España cuenta con 93 días de reserva

En medio de esta espiral alcista, el experto en motor ha aportado un dato clave sobre la situación nacional. Ante la pregunta del presentador, Alfonso García ha confirmado que "España tiene unas reservas estratégicas de combustible que son para 93 días, y más de la mitad, son de gasóleo y diésel".

España tiene unas reservas estratégicas de combustible que son para 93 días, y más de la mitad, son de gasóleo y diésel"

Finalmente, la conversación ha abordado el impacto de esta crisis en el sector profesional. 'El Pulpo' ha recordado que Fenadismer, una de las patronales más importantes del transporte por carretera, está insistiendo a los transportistas en su "obligación legal de repercutir la subida del precio del gasóleo", una medida crucial en un contexto donde, para muchos sectores, el coste del combustible puede hacer la producción no rentable.