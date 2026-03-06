"Tráfico inspeccionó 26.000 camiones y autobuses y multó a la mitad de los conductores profesionales por no respetar los tiempos de conducción y descanso"

En el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo', el experto en motor Alfonso García 'Motorman' ha desgranado los preocupantes resultados de la última campaña de control del transporte por carretera de la DGT. Los datos arrojan una realidad llamativa: una parte considerable de los conductores profesionales de camiones y autobuses fueron sancionados durante la inspección.

El descanso, principal motivo de sanción

La campaña, que tuvo lugar durante la segunda semana de febrero, se saldó con la inspección de más de 26.000 camiones y autobuses. De ellos, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil multaron a 7.706 conductores profesionales. 'Motorman' ha destacado cuál es la infracción más común entre los transportistas.

La infracción más repetida fue por no respetar los tiempos de conducción y descanso"

Gemini Un camionero mientras conduce su camión que hace una ruta internacional

Según ha explicado el experto, el motivo principal de las multas, presente "hasta en el 50 por 100 de los sancionados", fue precisamente "no respetar los tiempos de conducción y descanso". Estas cifras reflejan la dureza de un oficio donde, como relatan algunos profesionales, a veces hay que aprovechar hasta la hora de comer mientras descargan el camión para poder cumplir con las entregas.

Vehículos inmovilizados y otras deficiencias

Como consecuencia de las irregularidades más graves detectadas, un total de 45 camiones y un autobús fueron inmovilizados por "no reunir las condiciones mínimas para circular con seguridad". A esto se suman 703 camiones y 33 autobuses que presentaban diversas deficiencias técnicas. El mantenimiento es clave para quienes se enfrentan a jornadas nocturnas de 700 u 800 kilómetros.

Alamy Stock Photo Un camionero cierra las puertas de su remolque de carga estacionado. Conductor profesional con guantes resistentes.

Otra de las infracciones más comunes durante la campaña fue el exceso de peso y la mala colocación de la carga, una circunstancia que resultó en 409 conductores sancionados. Este factor no solo supone un riesgo para la estabilidad del vehículo, sino que también afecta directamente a la seguridad de todos los usuarios de la vía.