Marc Vidal, inversor: "En 2026 la economía europea era optimista pero si el crudo supera los 120 dólares la inflación podría subir 1.5 puntos y eso nos acercaría a la estanflación"

El dólar se ha apreciado casi un 2 % frente al euro en solo dos días ante la escalada bélica en Oriente Próximo, borrando las pérdidas que acumulaba en el año. El analista económico Marc Vidal, en la sección 'Salida de emergencia' del programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, ha explicado que esta subida responde a una lógica estructural que se activa en momentos de alta tensión internacional.

Escúchalo en Podcast El riesgo de estanflación en Europa, por Marc Vidal | Salida de Emergencia Salida de Emergencia Escuchar

El billete verde como valor refugio

La razón principal es que el petróleo se cotiza en dólares. Según Vidal, cuando el riesgo geopolítico aumenta y el crudo se encarece, los grandes importadores de energía como Europa y Japón "necesitan más dólares para pagarlo", lo que dispara la demanda de la divisa estadounidense y, en consecuencia, su valor. Esta dinámica provoca que tanto el euro como el yen pierdan atractivo.

En cada crisis, los inversores corren hacia lo conocido. El dólar representa actualmente el 58 % de las reservas globales y, como ha recordado Vidal, "el euro aún le falta un mercado de bonos profundo y una verdadera unión fiscal" para poder competir como refugio. En definitiva, tal y como sentencia el analista: "el dólar sube porque el mundo tiene miedo, y cuando hay miedo, nadie experimenta con su dinero".

El dólar sube porque el mundo tiene miedo, y cuando hay miedo, nadie experimenta con su dinero" Marc Vidal Inversor

Un misil directo a la inflación

Este fortalecimiento del dólar, sumado a la subida del petróleo, tiene un impacto directo en la economía. El analista Eduardo Bolinches, en el programa 'El Cascabel' de TRECE, ha calificado al crudo como "un misil directo a la inflación de una economía". Bolinches ha argumentado que "el petróleo lo es todo, absolutamente todo", ya que está presente en la fabricación de plásticos y en el transporte de cualquier mercancía.

Para la eurozona, que encaraba el futuro con cierto optimismo, el escenario ha cambiado. Marc Vidal ha advertido que si el conflicto se prolonga y el crudo supera los 120 dólares, "la inflación podría subir 1,5 puntos y el crecimiento caer hasta un 1 %", un panorama que "nos acercaría a la estanflación". Por su parte, Bolinches sitúa la línea roja en los "100 dólares el barril", un umbral que podría "añadir 7 décimas de inflación".

EFE Las bolsa de Wall Street, en número rojos por los aranceles

El factor oculto que encarece la gasolina

Este encarecimiento ya se nota en las gasolineras, donde según Bolinches llenar un depósito ha pasado de costar unos "70 euros a unos 85 euros". Ante esta situación, algunos conductores han optado por llenar sus depósitos de forma previsora, como ha apuntado el director de CEEES, Nacho Rabadán: "Yo ya he repostado. Si la situación perdura en el tiempo, ya no va a haber tu tía y los precios tendrán que subir".

Ambos analistas han coincidido en señalar un factor del que, según Bolinches, "no está hablando absolutamente nadie": la fuerte apreciación del dólar. Como Europa compra el petróleo en esta divisa, la caída del euro (el par ha pasado de 1,18 a 1,15) implica que "ahora tenemos que pagar más cantidad en euros" por el mismo producto. Esto explica por qué el consumidor puede ver cómo "el petróleo está bajando y la gasolina me sube". "Claro, porque el dólar sube", ha concluido Bolinches.