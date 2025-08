Proponen reducir a 110 km/h el límite de velocidad y lo que ahorrarías de gasolina da que pensar: "Al año"

¿Y si te dijeran que bajar a 110 km/h en autopista podría suponerte un ahorro de hasta 60 euros al año solo en gasolina? No es una suposición al aire: lo dice la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y lo respalda la Comisión Europea. Ambas instituciones han lanzado un decálogo de recomendaciones para reducir el consumo de combustible, y una de las medidas estrella es reducir en 10 km/h los límites de velocidad en vías rápidas. Suena simple, pero el impacto puede ser mucho mayor de lo que parece.

En Poniendo las Calles, Bea Calderón y el experto en motor Alfonso García 'Motorman' abordaron esta propuesta que, lejos de ser anecdótica, ya ha sido asumida por varios países. “El gobierno dice que para ahorrar gasolina no deberíamos pasar de los 100 km/h y también esto es una obviedad: que usemos el coche solo lo imprescindible”, comentó Calderón. Y aunque pueda sonar a perogrullada, tiene lógica: cuanto menos se usa el coche, menos se gasta. Pero hay más claves en el consumo que simplemente levantar el pie del acelerador.

"La velocidad sí influye en el consumo, pero también lo hacen la edad, el estado y el tipo de vehículo", explicó Alfonso García. "Lo más importante es conducir de forma suave, progresiva y sobre todo homogénea, evitando frenazos y acelerones innecesarios”.

Alamy Stock Photo Carro en gasolinera

Pequeños hábitos, grandes ahorros

Más allá de la velocidad, lo que marca la diferencia es cómo usamos el coche. Y en eso, Motorman lo tiene claro: “Una presión correcta de los neumáticos, no sobrecargar el vehículo, circular con las ventanillas subidas para reducir la resistencia al aire y, por supuesto, que el coche esté a punto”. Todos estos factores contribuyen a que cada litro de combustible rinda más.

Si tienes control de crucero, úsalo. Si estás parado mucho tiempo, apaga el motor. Son gestos pequeños que, acumulados, pueden evitar sorpresas en la próxima visita a la gasolinera. Porque sí, llenar el depósito sigue siendo un dolor para el bolsillo, especialmente en verano. Puedes descubrir por qué en este análisis de COPE sobre el precio de la gasolina en vacaciones.

La AIE calcula ese ahorro de 60 euros anuales tomando como referencia los 13.000 km que recorren de media los europeos al año. Puede parecer poco, pero si se aplica a millones de vehículos, el efecto global sería enorme, no solo en la economía doméstica, sino también en términos medioambientales.

Alamy Stock Photo La gente va a la gasolinera en Colindres, Cantabria

Y si además eres de los que busca trucos para repostar más barato, desde Alemania llega una idea que puedes aplicar en España y que ya está ahorrando hasta 40 céntimos por litro. Puedes leer los detalles aquí: El truco alemán para repostar gasolina barata.

Por supuesto, todo esto parte de un buen mantenimiento del coche. Circular en reserva, por ejemplo, puede parecer inofensivo, pero es un riesgo que puede acabar en avería grave. Aquí te explicamos por qué es peligroso hacerlo.

A eso hay que sumarle los posibles fraudes al repostar. ¿Te están sirviendo realmente lo que pagas? Este truco te puede ayudar a comprobarlo, junto con el consejo de una trabajadora de gasolinera para no gastar de más.

En definitiva, reducir la velocidad máxima a 110 km/h no es solo una cuestión de normas: es una llamada al sentido común. Porque cada euro que no se va en gasolina, puede invertirse en otras cosas. Y si el gesto es tan sencillo como aligerar el pie, quizá no esté de más darle una vuelta la próxima vez que salgas a la carretera.