Barrene explica en Tiempo de Juego cómo vivió su gol desde el medio del campo ante Osasuna: "Ha entrado de milagro"

El jugador de la Real Sociedad marcó el tercer tanto de la victoria vasca en Pamplona.

Barrene explica en Tiempo de Juego cómo vivió su gol desde el medio del campo ante Osasuna
