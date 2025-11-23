El mensaje de David Soria a los que critican el estilo de juego del Getafe: "Preferimos que se quejen, porque eso significa que hemos ganado"

David Soria, portero y uno de los capitanes del Getafe, ha repasado su trayectoria en el programa Tiempo de Juego en la previa del partido de este domingo contra el Atlético de Madrid. El guardameta ha hablado de sus complicados inicios, de los momentos clave de su carrera y de su futuro, mostrando su claro deseo de continuar en el club azulón. "Por mí ya firmaría mañana", ha confesado.

A pesar de que muchos le identifican con el Sevilla y el Getafe, sus inicios fueron en la cantera del Real Madrid. Soria ha recordado su etapa más difícil, cuando con 18 años y tras un paso fugaz por tres equipos ingleses (Leicester, Birmingham y Stoke City), tuvo que volver a empezar. "En el Leicester duré un entrenamiento porque me lesioné", ha explicado sobre una etapa en la que apenas tuvo oportunidades.

El penalti que lo cambió todo

Soria ha destacado dos momentos que definieron su carrera. El primero, la tanda de penaltis con el Sevilla ante el Athletic Club en la Europa League. "En la vuelta no estuve nada bien en lo que es en el partido, y podían habernos eliminado por mi culpa", ha reconocido. Sin embargo, su parada a Beñat en la tanda fue decisiva.

Ese penalti creo que sí que cambió el devenir de mi carrera" David Soria portero del Getafe

El segundo gran recuerdo es la final de esa misma Europa League ganada al Liverpool en Basilea (3-1). Un hito del que, por su juventud, no fue del todo consciente. "De lo que más me arrepiento es de no haber disfrutado más todo el período ese. Eres tan joven que parece que eso es lo más habitual, y se demuestra que al final es muy difícil", ha reflexionado.

La defensa del 'estilo Getafe'

El portero también ha abordado la fama que persigue al Getafe de Bordalás. Soria lo considera una "guerra perdida" y lanza un mensaje a los críticos. "Siempre que ganas es cuando se queja el rival. Preferimos que se quejen mucho, porque significa que hemos ganado. Cuando pierden, en vez de mirar hacia adentro, miran hacia fuera", ha sentenciado.

Sobre su futuro, Soria, que acaba contrato este año, se ha mostrado tranquilo y con ganas de seguir. "Esa pregunta es para el presidente. Por mí ya firmaría mañana, pero él marca los tiempos. Pienso que no va a haber problema", ha afirmado, añadiendo con humor que, ya que ha sufrido el "antiguo Coliseo con el foso", le gustaría disfrutar del nuevo estadio "aunque sea un año".

El Getafe se enfrenta este domingo al Atlético de Simeone, un rival al que tan solo han ganado 1 partido de los 15 que han disputado en el Coliseum desde la llegada del técnico argentino. "Creo que el Atlético tiene un entrenador que no les deja relajarse ni un solo segundo", explicaba David Soria. Y agregaba: "Siempre compiten y siempre nos ha costado ganarles, incluso hemos estado más cómodos jugando en el Metropolitano que en casa".