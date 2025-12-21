Si piensas en comprar un coche eléctrico de segunda mano, debes saber esto sobre las baterías de los híbridos enchufables: "Incluso con un correcto mantenimiento"

En el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, el experto en motor, Alfonso García 'Motorman', ha arrojado luz sobre una cuestión clave para quienes consideran la compra de coches híbridos enchufables de segunda mano. Durante su sección con Carlos Moreno 'El Pulpo', García ha desgranado un estudio que analiza la duración y degradación de las baterías en este tipo de vehículos, una información crucial ante el crecimiento de su mercado. El gasto en un coche eléctrico puede ser un factor determinante para muchos compradores.

Una degradación más rápida

El análisis, realizado por la prestigiosa Asociación de Automovilistas Alemanes (ADAC) junto a la empresa especialista en diagnosis de baterías Avilco, se basa en datos reales de más de 28.000 vehículos híbridos enchufables de diversas marcas y modelos durante los últimos seis años. La principal conclusión del estudio es que las baterías de estos coches se degradan más rápido que las de los eléctricos puros, perdiendo su capacidad útil de forma prematura.

Según ha explicado 'Motorman', el motivo de este desgaste acelerado reside en que las baterías de los híbridos enchufables son más pequeñas y, por tanto, están sometidas a un mayor número de ciclos de carga y descarga. Este uso intensivo provoca un mayor estrés y desgaste químico en sus componentes.

Incluso con un correcto mantenimiento" Alfonso García 'Motorman' Experto en motor

Sin embargo, el estudio también aporta una buena noticia. La mayoría de los coches analizados conservan un 80% de su capacidad original tras recorrer 200.000 kilómetros, una cifra considerable. Alfonso García subraya que este hito es alcanzable "incluso con un correcto mantenimiento", lo que resalta la importancia de cuidar adecuadamente el vehículo para prolongar la vida de su componente más costoso.

El peligro de los microsueños

En la sección de motor de 'Poniendo las Calles' también se ha tratado otro asunto de vital importancia para la seguridad vial: los microsueños al volante. Los especialistas advierten que estos episodios de desconexión cerebral, que duran entre dos y cinco segundos, son uno de los riesgos más silenciosos y frecuentes, afectando a todo tipo de trayectos. La somnolencia no solo afecta a los coches de combustión, sino también a los eléctricos, cuyas ayudas a la compra son un tema de actualidad.

Los síntomas que alertan de un microsueño son los bostezos frecuentes, la dificultad para mantener los ojos abiertos, el picor ocular o el parpadeo lento y continuo. Factores como la falta de descanso, el estrés, una calefacción elevada o la conducción monótona contribuyen a su aparición, por lo que se recomienda descansar bien, realizar comidas ligeras y hacer pausas frecuentes.

Conductor

Novedades en carreteras y vigilancia

Finalmente, el experto de COPE ha repasado otras novedades del mundo del motor. Entre ellas, la situación de la autopista de peaje vasco-aragonesa AP-68, que pasará a ser gratuita el 1 de enero tras 46 años, aunque algunas diputaciones planean reintroducir peajes en 2026. También se ha informado sobre las nuevas pistolas radar TruCan 2 que ya utilizan algunas policías en España, capaces de hacer tres fotos por segundo y multar a más de un kilómetro de distancia, incluso de noche y a velocidades de hasta 320 km/h. La competencia en el mercado de coches, especialmente con las marcas chinas, sigue siendo un tema de interés.