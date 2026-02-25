Las palabras de Arbeloa sobre la lesión de Mbappé que no van a gustar a los madridistas: "Va a ser un poco más largo"

El Real Madrid se la juega esta noche ante el Benfica meterse en los octavos de final de la Liga de Campeones y para este partido, el entrenador Álvaro Arbeloa no podrá contar con su estrella Kylian Mbappé por una lesión en la rodilla.

En la previa del partido, Arbeloa ha hablado en Movistar+ y sus palabras sobre el francés no van a tranquilizar a los aficionados madridistas.

lesión de mbappé

"Ha sido un poco consensuado entre todos. Primero él por sus sensaciones. Hemos hablado él y yo con los médicos, y creemos que lo mejor es que pare, que se recupere y que vuelva al 100%. Vamos a ver, no te sabría decir ahora mismo, evidentemente creo que no va a ser cuestión de días, sino que va a ser un poco más largo, pero tampoco te sé decir cuánto tiempo, ojalá que no sea mucho".

EFE Kylian Mbappé, durante el Benfica - Real Madrid.

gonzalo

"Le conocéis bien, es un chico que en el área hace mucho daño. Tiene mucho peligro, mucho trabajo y es capaz también de luchar si jugamos en largo y ser un poco más directos. Sobre todo yo creo que mucha ilusión, mucha entrega es un chico sensacional que lo está haciendo francamente bien este año así que nada, con total confianza de que lo va a hacer bien"

sancionados

La cartulina amarilla que recibió Vinícius Junior en la celebración del gol aumenta el riesgo de sanción en octavos de final en la plantilla madridista, con hasta cinco apercibidos.

De ellos, son titulares Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni y Vinícius, ya que Dean Huijsen, y Bellingham no están en la convocatoria por lesión.

Alamy Stock Photo Momento del enfrentamiento entre Vinicius y Prestianni en la ida

"Hay que tener cuidado. Son jugadores muy importantes para nosotros que lo están haciendo muy bien, pero al final es el partido lo que te va a demandar cada situación. Ojalá sean capaces de salir del partido sin tarjetas, pero bueno vamos a ver porque cada partido es una historia"