"Los archivos del 23-F cuentan la reacción de la mujer de Tejero tras el fracaso del golpe, dice que el Ejército le ha dejado tirado como una colilla después de tanto amor a la patria"

Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil cuyo rostro fue el más visible del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, ha muerto a los 93 años en Alcira (Valencia). Hace justo 45 años, pistola en mano, asaltó el Congreso de los Diputados durante la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. Su hijo, Ramón Tejero, ha comunicado su fallecimiento con "profundo dolor", señalando que su padre "ha fallecido en compañía de todos sus hijos, habiendo recibido los últimos sacramentos". Tejero fue condenado a 30 años de cárcel y fue el último de los procesados en ser liberado.

La noticia de su muerte coincide con una jornada de gran relevancia histórica: la publicación de los documentos desclasificados de aquel 23-F. Tal y como han repasado Ángel Expósito y Nekane Fernández en el programa 'La Linterna' de COPE, estos decenas de archivos, informes y conversaciones confirman el papel fundamental del rey Juan Carlos para frenar la sublevación y arrojan luz sobre los detalles de una de las páginas más negras de la historia de España.

Uno de los detalles más reveladores de los nuevos archivos es la reacción de la mujer de Tejero tras conocer el fracaso del golpe. Según consta en las transcripciones, expresó una profunda decepción con el estamento militar, afirmando que "el ejército le ha dejado tirado como una colilla, y que le han engañado después de tanto amor a la patria". Esta declaración muestra el sentir de la familia del guardia civil en las horas posteriores al colapso de la intentona golpista.

El Rey, pieza clave para frenar el golpe

Los documentos subrayan que el rey Juan Carlos estuvo en todo momento informado de los acontecimientos y no se separó del teléfono. Una figura clave en su equipo fue Sabino Fernández Campo, entonces secretario general de la Casa Real, quien consiguió hablar directamente con Tejero. Sobre las ocho de la tarde, Fernández Campo le preguntó por sus intenciones y le exigió deponer su actitud, pero el teniente coronel respondió que solo recibía órdenes del general Milans del Bosch.

La actividad en el palacio de la Zarzuela fue frenética, con hasta cuatro llamadas "muy tensas" al general Alfonso Armada, otro de los implicados. Armada comunicó al rey su intención de acudir al palacio, ocultando su verdadera idea: presidir un nuevo gobierno. Desconfiando, don Juan Carlos le ordenó que no se moviera de su puesto y dio instrucciones para que no se le permitiera el acceso a la Zarzuela bajo ninguna circunstancia.

Durante toda la tarde y noche, el Rey también conversó con Milans del Bosch, que había sacado las tropas a las calles de Valencia. La conversación más dura se produjo de madrugada, cuando el monarca le aseguró que no iba a abdicar ni a abandonar España. Le advirtió de las consecuencias de la sublevación con una frase contundente: "Quien se subleve está dispuesto a provocar y será responsable de ello una nueva guerra civil".

Tras la advertencia del Rey, y después de que este insistiera en que "esto tiene que acabar de una vez", Milans del Bosch anunció la retirada de sus tropas de las calles sobre las seis de la madrugada. Los propios militares golpistas, según los informes, atribuyeron el fracaso a "dejar al Borbón libre y tratar con él como si fuera un caballero", llegando a considerarlo un "objetivo a batir y anular".

Órdenes de "tirar a matar"

La desclasificación de los archivos también ha confirmado la participación de, al menos, seis miembros del CESID (el antiguo servicio de inteligencia) que conocían o colaboraron directamente en el golpe. El texto detalla que planificaron un apoyo operativo y que, posteriormente, trataron de encubrir su participación activando una operación para justificar sus movimientos.

La tensión de aquel día se extendió a Televisión Española, en Prado del Rey, que fue tomada por militares. Según una llamada recogida en los informes, las órdenes eran muy claras. "El primer tiro al aire y el segundo a dar, con los cargadores metidos y ni seguro ni nada", relata uno de los implicados, quien confirma que la orden era "tirar, a matar".

El propio Ángel Expósito ha recordado en antena su experiencia personal, ya que se encontraba en los estudios de TVE grabando el programa 'Aplauso'. "Estábamos con los soldados por los pasillos, era muy impresionante. Estaban los tanques enfrente, apuntando a Prado del Rey", ha relatado. Tras el discurso del Rey por la noche, los militares se retiraron y el personal pudo abandonar las instalaciones.