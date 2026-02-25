Roberto Muñoz Bolaños, doctor en Historia Contemporánea: "El objetivo del 23F no era establecer una dictadura militar en España"

Horas después de haber salido a la luz, los documentos desclasificados del 23F continúan siendo el tema de conversación de hoy. Estamos hablando de hasta 153 documentos repletos de informes y transcripciones de las conversaciones telefónicas que mantuvieron sus protagonistas y que desde hoy están disponibles para su consulta en la pagina web oficial de Moncloa.

Entre ellas se encuentra el sumario completo del juicio todavía custodiado por el Tribunal Supremo, el CNI de la época llamado CESID, los archivos de los Servicios de Inteligencia y, probablemente, lo que más interés ha generado a los españoles: las comunicaciones de Casa Real y Moncloa, además de los informes internos redactados por las distintas regiones militares.

Pero lo que para muchos ha sido una sorpresa, para otros no lo es tanto. "A mí personalmente no me cuenta nada nuevo". Estas eran las primeras palabras que apuntaba Roberto Muñoz Bolaños, doctor en Historia Contemporánea, en 'La Tarde', ya que "he manejado buena parte de la documentación".

el papel de juan carlos i en el 23f

Especial hincapié es el que hacía sobre el documento que afirma que hubo reunión entre Juan Carlos I con Milán del Bosch para que la corona española saliese libre del juicio. "Tiene calificación de B2, lo que quiere decir que no es seguro", es decir, es una información transmitida, pero no corroborada. Y es que "solo es seguro un documento si pone A1".

La historia no puede cambiar, es más, estos documentos refuerzan la idea de que Juan Carlos I nada tuvo que ver en ese intento fallido de golpe de Estado. "El problema es que al rey se le creó un grave problema el 23F" porque, al igual que muchos españoles, había apoyado al general Armada para que se convirtiese en el presidente del Gobierno por la vía legal.

Archivo Europa Press (Foto de ARCHIVO)MADRID - 25 DE FEBRERO DE 1981: Audiencia del Rey Juan Carlos I en el Palacio de la Zarzuela para analizar las consecuencias del frustrado golpe de Estado.

Suárez, conocedor de esta situación, dimite y fuerza la elección de Calvo Sotelo, lo que provoca que Armada no pudiese ser elegido presidente del Gobierno. Es entonces cuando el brazo militar, que no tiene nada que ver con el civil, pone en marcha la operación para llevarle a la presidencia al crear un vacío de poder "como hubiese hecho Tejero".

Y es que, "el objetivo del 23F no era establecer una dictadura militar en España, más bien permitir a Armada presentarse como salvador de la democracia y presidente del Gobierno". Es este momento cuando al rey Juan Carlos I le empiezan a surgir los problemas, pues no sabía nada.

El objetivo del 23F no era establecer una dictadura militar en España" Roberto Muñoz Bolaños

Además, todo lo que hiciese podía jugar en su contra. "Si va contra los golpistas y el golpe sale mal, Tejero habría dicho que Armada le dijo que entrará el nombre del rey", saliendo en el juicio como ya ocurrió. Y, si sale bien, "el Rey no se hubiese opuesto a que Armada fuese presidente".

tejero, solo y con dos aviones esperándole

Sin duda, las transcripciones desmontan la duda de que todo fuese orquestado y hablan de un líder como Tejero apartado en el Congreso de los Diputados. "Había dos aviones esperándole en Getafe para sacarle del país", motivo por el que estaba solo y "no tenía que acompañarle nadie".

Tal y como hemos podido conocer, no había ningún proyecto de dictadura. Es más, en la lista escrita por Armada para formar su gobierno, "Felipe González constaba como vicepresidente y Fraga como ministro de Defensa".

Europa Press El Teniente Coronel Tejero, pistola en mano, accede al hemiciclo e interrumpe la primera toma de posesión como presidente del gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo.

Pero aunque se hable de una operación legal, "fue la obsesión de Armada por alcanzar la presidencia lo que le llevó a hacer determinadas cosas por la vía ilegal".