"Así se escribe la historia, el día de la desclasificación Antonio Tejero ha muerto, a los 93 años, tras recibir la extremaunción de su propio hijo, que es sacerdote"

El teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, conocido por ser el autor del golpe de Estado del 23-F, ha fallecido este miércoles a los 93 años de edad. La noticia te la ha contado Ángel Expósito en el programa 'La Linterna' de COPE, confirma que su muerte se produjo tras recibir la extremaunción de manos de uno de sus hijos, que es sacerdote.

Una figura clave del 23-F

Tejero se convirtió en una de las caras más visibles de la asonada militar de 1981 al liderar el asalto al Congreso de los Diputados con un grupo de guardias civiles. El episodio, que mantuvo en vilo al país, supuso un punto de inflexión para la joven democracia española, como recuerdan testigos presenciales de la talla de Javier Rupérez, que pensaron que "la democracia se venía abajo".

Así se escribe la historia, el día de la desclasificación ha muerto Antonio Tejero"

EFE Fernando Tejero durante el golpe de Estado fallido

La muerte de Tejero coincide de manera simbólica con la desclasificación de documentos secretos sobre el golpe de Estado, un hecho que el propio Expósito ha destacado en antena con la frase: "Así se escribe la historia, el día de la desclasificación ha muerto Antonio Tejero". Este hecho histórico arroja nueva luz sobre los acontecimientos y las motivaciones de los implicados, algunos de los cuales aseguraron años después que su mayor fallo fue "dejar al Borbón libre".