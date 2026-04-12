El párking de coches más caro de España llega a costar cinco euros la hora y está en Barcelona: "En torno a los 30 si lo dejamos 24 horas"

Tener un coche se está convirtiendo en un auténtico lujo. Ya no se trata solo del precio de compra o del coste de los combustibles, sino también de una acción tan cotidiana como aparcar. El precio de los párkings en España no para de subir, una realidad que han analizado en el programa Poniendo las Calles de COPE Carlos Moreno 'El Pulpo' y el experto en motor, Alfonso García 'Motorman'.

El análisis revela que, más allá del problema de encontrar plazas libres, cuando se localiza un aparcamiento, el desembolso es cada vez mayor. Esta situación es especialmente crítica en algunas de las principales ciudades españolas, donde los precios se han disparado hasta alcanzar cifras muy elevadas, dificultando el día a día de miles de conductores.

Barcelona y Madrid, las ciudades más caras

Barcelona se posiciona como la ciudad con los aparcamientos por horas más caros de toda España. Según los datos ofrecidos por 'Motorman', el precio puede superar los cinco euros la hora. Esta cifra se dispara si se necesita dejar el vehículo un día completo, ya que el coste puede ser de "en torno a los 30 si lo dejamos 24 horas".

En torno a los 30 si lo dejamos 24 horas"

Alamy Stock Photo La entrada a un aparcamiento en Viladecans

La segunda ciudad en este ranking es Madrid, con tarifas que se acercan a los cinco euros la hora en muchos de sus aparcamientos. Alfonso García señala que en la capital "ya no se baja de los 3 euros por 60 minutos". Este incremento de precios se suma a otras problemáticas como la expansión de los parquímetros a nuevos barrios, que redefine las zonas y horarios de pago para aparcar.

El podio del aparcamiento de lujo

El tercer lugar del podio lo ocupa Marbella, concretamente la zona de Puerto Banús, con precios muy similares a los de Barcelona. Le sigue de cerca la ciudad de Valencia, que se sitúa en el cuarto puesto con un coste medio de tres euros por cada hora de estacionamiento, confirmando la tendencia al alza en las principales capitales del país.

En el otro extremo, Carlos Moreno destaca el caso de Estepona, donde los párkings gestionados por el ayuntamiento ofrecen una tarifa de tan solo un euro, independientemente del tiempo que el vehículo permanezca estacionado. Este ejemplo contrasta fuertemente con la realidad de las grandes urbes y demuestra que otra política de precios es posible.

Alamy Stock Photo Este aparcamiento en Frigiliana tiene luces rojas y verdes en el techo para indicar si hay una plaza libre o no. España

El descontento ciudadano por las dificultades y el coste de aparcar es cada vez más palpable, tal y como reflejan las quejas de los madrileños ante el nuevo Servicio de Estacionamiento Regulado. A estas problemáticas se suman normativas recientes, como la que prohíbe el acceso de vehículos eléctricos a ciertos parkings públicos, añadiendo otra capa de complejidad a la movilidad urbana.