"Óscar Puente quiere aplacar la crisis de las carreteras con 1.629 millones de euros, pero solo para la red del Estado; el ministerio recuerda que es el 16 por ciento, es decir, 26.000 kilómetros"

El estado crítico de las vías españolas se ha convertido en un clamor popular, especialmente tras un invierno de fuertes lluvias que ha agravado la falta de mantenimiento acumulada en la última década. Este problema, analizado en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE por Carlos Moreno 'El Pulpo' y el experto en motor Alfonso García 'Motorman', ha puesto en el foco la necesidad de inversiones urgentes que prioricen la seguridad de los conductores.

Ante el aluvión de críticas, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado un plan para aplacar la crisis de las carreteras. El Gobierno movilizará 1.629 millones de euros a través de un plan especial para la mejora de los firmes que se ejecutará en los próximos tres años, una noticia que llega en un momento de máxima tensión por el mal estado del asfalto.

Una inversión que solo cubre la red estatal

Sin embargo, este ambicioso plan tiene una limitación clave. El propio ministerio ha recordado que la inversión se destinará exclusivamente a la Red de Carreteras del Estado, que representa solo el 16% del total de las vías del país. Esto se traduce en una actuación sobre unos 26.000 kilómetros, mientras que el resto de la red depende de otras administraciones. Aunque se prometan mejoras, la realidad es que no hay Presupuestos Generales para abordar el problema de forma integral.

La polémica de las carreteras sostenibles

Este anuncio se produce después de otra inversión de 900 millones de euros que ya generó controversia. Según detalló 'Motorman', ese fondo estaba centrado en crear carreteras sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, con medidas como la creación de arcenes y la humanización de las vías, pero dejando la seguridad vial en un segundo plano. La ironía de la propuesta fue destacada por el experto: "se trata de una inversión centrada en humanizar las carreteras, respetando la fauna y de forma inclusiva".

El déficit de mantenimiento del firme en España supera los 5.000 millones de euros, una cifra que evidencia la magnitud del problema. Mientras tanto, desde programas como 'Poniendo las Calles' se anima a los conductores a documentar y denunciar el estado del asfalto, ya que se pide que reclamen los daños causados por el mal estado de las carreteras. La situación cuestiona si, aunque llegan miles de millones de la Unión Europea, estos se traducen en una mejora real de los servicios públicos.