Javier Quintero, psiquiatra: "La saturación constante la tenemos en el uso que hacemos del móvil"

En España, cerca de 1.000 personas no acuden a su puesto de trabajo cada día por motivos de salud mental. No hablamos de una gripe ni de una lesión física, sino de un agotamiento psicológico que les impide continuar. Cristina, una empleada de una empresa de marketing de 52 años, ha pasado por esto. La situación le llevó a sufrir un ataque de ansiedad debido a la presión.

En el especial COPE 'Cómo trabajamos en España', abordamos el tema de las bajas laborales dados los casos que se están produciendo cada vez más en nuestro país y que afectan, sobre todo, a los más jóvenes.

Una cifra "tremendamente alarmante"

Javier Quintero, psiquiatra, calificaba en 'La Tarde' la cifra de 600.000 bajas laborales al año por esta causa como una "barbaridad tremendamente alarmante". Además, señalaba que la cifra equivale a 6 estadios Santiago Bernabéu juntos. Y es que, aunque el trabajo influye, el experto hacía hincapié en "las condiciones del día a día" y un "proceso de aceleración vital" generalizado.

Tal y como explicaba, el pico de síntomas es "indiscutible" desde la pandemia. Esta, aunque no fue la causa, se convirtió en "el detonante de algo que ya estaba ahí". Según él, la hiperconectividad es de los factores que más influyen a la hora de sufrir un trastorno por salud mental. "Podemos recibir o no un email de nuestro jefe, pero eso no es lo que está haciendo que la gente viva hiperconectada al móvil. La saturación constante la tenemos en el uso que hacemos del móvil", afirmaba.

¿Ansiedad, depresión o burnout?

Preguntado por qué pesa más actualmente, si la ansiedad, la depresión o el burnout, el psiquiatra ha asegurado que son "tres aspectos de un mismo problema". El proceso, ha descrito, suele comenzar con ansiedad ante la sensación de estar desbordado. "De repente tenemos la sensación subjetiva de que no puedo, no llego", ha explicado Quintero, aludiendo al caso de Cristina.

Esta ansiedad, si se mantiene en el tiempo, "acaba desgastando" y afecta a la autoestima y el estado de ánimo, lo que se etiqueta como depresión. Cuando este cuadro se circunscribe al entorno laboral, aparece el conocido como "burnout" o síndrome del trabajador quemado.

Alamy Stock Photo Joven trabajando frente al ordenador

Quintero ha hecho un llamado a "dejar de demonizar la ansiedad", explicando que es "una emoción normal" que el cerebro activa ante un aumento de exigencia o una percepción de amenaza. Sin embargo, en el mundo actual, las respuestas para las que el cerebro está diseñado, la "lucha o la huida" (fight or flight), no siempre son válidas. "Ahora ya hay que buscar una vía alternativa, por eso nos paralizamos, porque de repente la lucha no me sirve, la huida tampoco, entonces, ¿qué hago? Me bloqueo", ha detallado.

Quieren desconectar pero no desconectan, no del trabajo, sino de la vida" Javier Quintero Psiquiatra

Los jóvenes, un colectivo vulnerable

Este problema afecta especialmente a los jóvenes que se incorporan al mundo laboral, como Jose, de 22 años, quien ha necesitado una baja por exceso de trabajo. Según Quintero, los datos avalan esta percepción, ya que las bajas por salud mental son la primera causa en menores de 30 años.

El experto ha identificado tres factores clave para entender esta vulnerabilidad: la hiperconectividad, la falta de entrenamiento en la resiliencia para gestionar la frustración y la cultura de la "inmediatez", que choca con los ritmos más lentos de una carrera profesional.

Para quienes sienten que están al límite, el psiquiatra ha lanzado una advertencia que ha calificado de "impopular": "La baja no es la solución". En su opinión, "la baja es el fracaso del sistema" y puede llevar a un estado de "indefensión aprendida", donde "el cuerpo aprende a que no puede", dificultando la reincorporación laboral.

Como alternativa, Quintero ha propuesto buscar "espacios intermedios" en lugar de un parón total , como negociar una reducción del ritmo de trabajo. Finalmente, ha instado a las empresas a considerar la salud mental de sus empleados como una "inversión en personas" y no como un gasto, un factor que las nuevas generaciones valoran cada vez más a la hora de vincularse a una compañía.