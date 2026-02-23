"Cada conductor paga más de 1.400 euros al año en impuestos, el Estado recauda 40.000.000.000 de euros, por eso, piden que se reclamen los daños causados por el mal estado de las carreteras"

El mal estado de las carreteras en España se ha convertido en una preocupación de primer orden para la seguridad vial. En el programa 'Poniendo las Calles', el experto en motor Alfonso García, más conocido como 'Motorman', ha analizado junto a Carlos Moreno 'El Pulpo' una situación alarmante: cada conductor abona una media de 1.400 euros anuales en impuestos relacionados con la movilidad, mientras que el Estado ingresa cerca de 40.000 millones de euros cada año por este concepto sin que esa recaudación se vea reflejada en la calidad de las vías.

El peligro de una red viaria deficiente

Diversas organizaciones, como la Asociación Española de Fabricantes de Asfalto, denuncian una falta de inversión sostenida que ha llevado a que el firme de muchas carreteras esté envejecido y deteriorado. Advierten de que los parches no son suficientes y es urgente una reparación integral. Esta visión es compartida por expertos como Jesús Contreras, ingeniero de caminos, que alerta de que "se está poniendo un parche superficial que, en cuanto se levante, habrá auténticos socavones".

Un firme en mal estado no solo compromete la seguridad, sino que también tiene un impacto económico y medioambiental directo. Según los datos aportados en el programa de COPE, circular por una carretera degradada aumenta el consumo de combustible y las emisiones contaminantes en torno a un 10% más. Además, se estima que en España existen más de 3.000 kilómetros de viales con un riesgo alto de accidente debido a su mal estado.

AEC Imagen de una carretera en mal estado en España

Reclamar por los daños es un derecho

Ante esta situación, desde la plataforma 'De Vuelta' se anima a los conductores a no resignarse y a reclamar cualquier tipo de daño que sufran sus vehículos a causa del mal estado de las vías. Como explicaba 'Motorman', si un conductor sufre el reventón de una rueda por culpa de un bache, puede y debe denunciarlo ante las autoridades competentes para exigir responsabilidades al Ministerio de Transportes o al titular de la vía. El déficit de mantenimiento es un problema reconocido, con cifras que, según la Asociación Española de la Carretera, ascienden a 13.500 millones de euros de déficit acumulado.

AYUNTAMIENTO DE TARIFA Carretera N-340 afectada por una rotura en la calzada tras el paso de los últimos temporales en Tarifa (Cádiz)

El experto insistió en la gravedad de estos incidentes, que van más allá del simple daño material. "Hay que tener en cuenta que un reventón puede suponer un accidente grave", subrayó 'Motorman', destacando el riesgo vital que entrañan estas deficiencias en la calzada. Aunque se anuncian inversiones, la realidad es que no hay presupuestos suficientes para abordar el problema de forma estructural.

Agravio para los transportistas en la AP-68

Por último, Carlos Moreno 'El Pulpo' puso sobre la mesa otro motivo de queja que afecta directamente al sector del transporte profesional. Se trata de la autopista de peaje AP-68, donde un tramo pasará a ser gratuito para los turismos, pero no para los camiones. Esta medida ha generado un gran malestar entre los transportistas, que se preguntan: "¿por qué unos sí y otros no?", y la consideran un claro agravio comparativo.