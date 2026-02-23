"Llegan miles de millones de euros de la Unión Europea, pagamos más que nunca y recibimos menos con peores servicios públicos, carreteras, trenes, hospitales..."

La inversión en infraestructuras y su mantenimiento en España ha sido objeto de análisis en el programa 'La Linterna' de COPE, donde el director del programa, Expósito, ha aprendido en Clases de Economía con la experta y directora de Mediodía COPE, Pilar García de la Granja. El debate se centra en una preocupante realidad: España es el cuarto país por la cola en inversión para infraestructuras de toda Europa, una situación que los expertos piden revertir con más planificación y mejor coordinación.

Una década de baja inversión

Desde principios de los años 2000, España fue uno de los países europeos que más invirtió en obra pública, especialmente en transporte con autovías, alta velocidad ferroviaria, aeropuertos y puertos, además de en redes energéticas. Sin embargo, también se produjeron casos de gasto excesivo para el uso que finalmente tuvieron dichas infraestructuras. Con la llegada de la crisis, la inversión pública cayó con fuerza, un recorte que afectó tanto a nuevos proyectos como al mantenimiento de los existentes.

El resultado de esta política ha sido el progresivo envejecimiento de las infraestructuras, una notable pérdida de eficiencia y una mayor vulnerabilidad ante riesgos como sequías, inundaciones, apagones o ciberataques. Esta situación ha llevado a que numerosos conductores reclamen por los daños causados por el mal estado de las carreteras.

EFE Trabajos en las vías del tren en el lugar del accidente de trenes de Adamuz

Mantener antes que construir

Ante este panorama, los expertos de la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) apuestan por una estrategia clara: priorizar el mantenimiento de las infraestructuras existentes frente a la construcción de nuevas obras. En el sector del transporte, por ejemplo, recomiendan centrarse en la eficiencia y la tarificación por uso, mientras que en energía sugieren reforzar las redes y el almacenamiento para asegurar la transición renovable sin poner en riesgo el suministro.

No se trata de inventar nada nuevo, sino de mantener lo que tienes, y que funcione lo que tienes"

Para el ámbito del agua, la clave está en invertir en la gestión, y en telecomunicaciones, en mejorar la regulación y la ciberseguridad. Como se ha señalado en el espacio radiofónico, "no se trata de inventar nada nuevo, sino de mantener lo que tienes, y que funcione lo que tienes". La conclusión de los analistas es que invertir más no siempre significa invertir mejor.

Confederación Presa del Zújar

La paradoja económica: más recaudación y peores servicios

La situación actual plantea una gran contradicción. En los últimos cuatro años, España ha alcanzado un récord histórico de recaudación de impuestos directos e indirectos, ha recibido una llegada masiva de dinero a fondo perdido de la Unión Europea y ha registrado emisiones de deuda pública en máximos históricos. Ante esta abundancia de recursos, la pregunta que surge es evidente: "¿A dónde se ha ido todo el dinero?"

Pagamos más que nunca y recibimos menos que nunca"

La respuesta, según Funcas y los análisis de expertos como García de la Granja, se refleja en la calidad de los servicios públicos. Se constatan "peores servicios públicos, peores carreteras, peor ferrocarril, peores infraestructuras". A esto se suma la falta de construcción de vivienda, la ausencia de nuevas redes de electricidad y listas de espera para un especialista de entre 8 meses y un año en los hospitales públicos, con un pulso constante entre médicos y Sanidad. La conclusión es contundente: "pagamos más que nunca y recibimos menos que nunca".