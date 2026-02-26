Emilio, dueño de un bar en Valladolid: "Contratas a una persona, viene, y al mediodía desaparece y no vuelves a saber nada de ella"

El sector de la hostelería en España atraviesa una situación "muy difícil", una crisis de personal que amenaza sus estabilidad. Así lo describía Emilio Martín, propietario y jefe de cocina del restaurante Suite 22 en Valladolid, quien asegura vivir "una situación muy complicada".

En el especial COPE 'Cómo trabajamos en España', conocemos de primera mano los desafíos para encontrar trabajadores cualificados y con algo de compromiso en un negocio que emplea a 11 personas.

Emilio ha explicado en 'Mediodía COPE' a Pilar García de la Granja que la hostelería "siempre ha sido un sector refugio" y que, además, absorbe personal de otros ámbitos en crisis como es el de la construcción. Esta dinámica ha fomentado la creencia de que es un trabajo de fácil acceso y "poca especialización", una idea que él rechaza al afirmar que "para eso no vale cualquiera" y que la falta de profesionales es alarmante.

El compromiso, un espejismo

El principal problema, según el hostelero, es la falta de compromiso y la elevada rotación de personal. "El compromiso debe ser recíproco", señala, pero lamenta que la realidad es muy distinta, con casos de empleados que abandonan su puesto sin previo aviso. "Contratas a una persona, viene, y al mediodía desaparece, pero no vuelves a saber nada de ella", detalla.

Detrás de esta actitud, Martín identifica un "descontento generalizado", especialmente entre los más jóvenes. "Ellos se esfuerzan mucho, pero tienen como un pesar", explica, aludiendo a la frustración que sienten al no poder progresar. La percepción es que, por mucho que trabajen, no lograrán objetivos básicos que antes eran más accesibles.

Saben que por mucho que se esfuercen no van a poder acceder a cosas tan básicas como comprarse un piso" Emilio Martín Propietario y jefe de cocina del restaurante Suite 22 en Valladolid

Esta desesperanza laboral deriva en una pregunta que, según Martín, se hacen muchos: "¿Para qué voy a aguantar esto si no me gusta, si me va a dar igual?" Esta falta de un objetivo profesional claro erosiona el compromiso, un comportamiento que, según lamenta, no recordaba "hace 10 años".

La dificultad para contratar se agudiza en ciertas áreas. Martín asegura que encontrar personal para "la cocina es bastante más difícil" que para la sala, ya que este puesto requiere una formación y titulación específicas que no todos los candidatos poseen.

La situación de la hostelería es una de las que la Cadena COPE está analizando en su programación especial para analizar la realidad del empleo en España. Con sus comunicadores recorriendo el país, se abordan retos como la tasa de paro, la productividad, la brecha salarial y el futuro de las pymes, que constituyen la mayor parte del tejido empresarial del país.

