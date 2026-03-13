Juan José, mecánico: "La subida del combustible ahora es mentira y va a seguir subiendo, te cobran el precio que van a tener para comprar"

El mecánico Juan José, de la cuenta de TikTok @talleresebenezer, ha publicado un vídeo que desgrana lo que él considera la "mentira" detrás de la subida del combustible. Según su análisis, el incremento de precios no responde a la situación actual del mercado, sino a una estrategia preventiva de las grandes petroleras.

La reserva estratégica, la clave

Juan José recuerda que la Corporación de Reservas Estratégicas obliga a las petroleras a mantener un almacenaje equivalente a 92 días de consumo. Esto significa que disponen de "millones y millones de litros" comprados antes de la escalada de precios actual, derivada de conflictos como el del estrecho de Ormuz.

Si vas llevar el depósito esta mañana te vas a llevar una desagradable sorpresa: "Baja el precio del crudo y sigue subiendo la gasolina y el diésel"

Añade que, pese a la importancia de estas tensiones geopolíticas, el impacto directo en España es limitado, ya que del exterior "solo nos entra el 2% del gas y el 5% del combustible".

Cobrar hoy la compra de mañana

La razón principal del encarecimiento, según el mecánico, es una previsión a futuro. "No te están cobrando el precio que está actualmente porque no tengamos", afirma, sino que "te están cobrando ese precio actual porque es el precio que ellos van a tener que volver a comprar en su momento". Las compañías estarían haciendo una previsión del gasto para cuando necesiten reponer sus reservas a un coste mayor.

Te cobran el precio que ellos van a tener que volver a comprar en su momento"

Enrique repostando en Logroño

Esto plantea una cuestión clave que el propio Juan José lanza al aire: "Si todo eso después se regulariza antes de los 92 días, ese dinero de beneficio, ¿quién se lo está llevando?". Sostiene que lo lógico sería que la subida se aplicara una vez agotadas las reservas más baratas y no de forma preventiva.

Si todo eso después se regulariza, ese dinero de beneficio, ¿quién se lo está llevando?"

En este escenario, las gasolineras, especialmente las de bajo coste, "solamente son un reflejo". Como explica, "si a ellos le suben la compra que hacen 30 céntimos, ellos lo tienen que vender 30 céntimos más caro", una realidad que obliga a los consumidores a buscar gasolineras con precios más baratos para llenar el depósito.

La "multa que compensa"

El mecánico compara esta práctica con la gestión de las centrales hidroeléctricas durante las sequías. A veces, "resulta que los abren para generar corriente eléctrica" y, aunque reciban una multa millonaria, la sanción "la pagan y con creces" porque "han facturado de más con esa electricidad extra que han generado".

En definitiva, Juan José califica la situación como un "aprovechamiento preventivo" más que una consecuencia directa del conflicto bélico. Entender esta dinámica es fundamental en un momento en que ahorrar un 15% de combustible es más importante que nunca para el bolsillo de los conductores.