"Fabricantes de coches ya están probando que aparezcan anuncios en la pantalla del coche según la ruta o el nivel de batería de tu vehículo eléctrico"

La creciente digitalización de los vehículos, especialmente los eléctricos, ha abierto una nueva puerta a la monetización de datos a través de la publicidad. Los coches están cada vez más conectados, con grandes pantallas y un software complejo, un terreno que las marcas quieren explorar para insertar anuncios. Así lo ha analizado el experto en motor, Alfonso García 'Motorman', en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE con Carlos Moreno 'El Pulpo', donde ha explicado una tendencia que ya está en fase de pruebas.

Un peligro directo para la seguridad vial

Algunos fabricantes de automóviles ya han comenzado a probar la inserción de anuncios que aparecen en la pantalla del coche basándose en la ruta programada o incluso en el nivel de batería del vehículo. 'Motorman' ha señalado que "en Estados Unidos ya hay varios usuarios que han recibido y se quejan de anuncios emergentes en su sistema de infoentretenimiento", una práctica que el departamento de seguridad norteamericano ya ha calificado como "intrusiva, inesperada y no justificada".

Estos anuncios no solo muestran publicidad convencional, sino que también "aparecen sugerencias cercanas, puntos de recarga y ofertas de comercios de la ruta, siempre apoyándose en los datos del coche". El principal problema, según el experto, es que esta publicidad "obliga a retirar la vista de la vía con un anuncio sorpresa no esperado" y requiere una interacción para cerrarlo, lo que supone una grave distracción al volante.

El fabricante sabe mucho y quiere sacar dinero de tu vehículo privado" Alfonso García 'Motorman' Experto en motor

La polémica ha suscitado una pregunta clave entre los conductores, que se cuestionan de quién es realmente la pantalla del vehículo. Como apunta 'Motorman', parece que "el fabricante sabe mucho y quiere sacar dinero de tu vehículo privado", lo que abre un debate sobre la privacidad y los límites de la monetización en un espacio personal como es el coche.

Alamy Stock Photo Vista del pantalla del coche de lujo del SUV Volvo XC60

El 'renting' como alternativa a la compra

Mientras la tecnología avanza, la forma de acceder a un vehículo también está cambiando en España. Aunque "nueve de cada diez conductores continúan usando su coche propio", según los datos aportados por Alfonso García, el renting gana adeptos. Se estima que "uno de cada cuatro españoles se plantean esta alternativa para moverse", pagando una cuota media de 338 euros al mes para particulares.

El renting ideal para los españoles, según la Asociación Española de Renting, es "un automóvil de gasolina con un contrato de 2 a 3 años, un gasto o cuota mensual media de 260 euros" y un kilometraje anual de 20.000 kilómetros. En cuanto a motorizaciones, "un 35 % del renting particular opta por los híbridos", aunque la mayoría de los usuarios todavía no se plantean los coches eléctricos de segunda mano ni nuevos para esta modalidad.

La rebelión de los coches 'neoclásicos'

En contraposición a los vehículos modernos sobrecargados de tecnología, ha surgido un movimiento nostálgico. Los coches 'neoclásicos', principalmente de los años 90, se están revalorizando. Según 'Motorman', "los conductores más jóvenes, los millennials y la generación Z, están impulsando el valor de estos coches", buscando "sensaciones mecánicas y una conducción sin asistentes ni digitalización". Es un fenómeno similar al resurgir de los discos de vinilo.

Alamy Stock Photo Concepto de color del Volkswagen Corrado VR6 y el Golf GTi

Modelos como el Volkswagen Golf GTI VR6, el BMW M5 de 2006 o el Porsche Carrera GT de 2004 son algunos de los vehículos que, según la compañía de valoración Hagetzi, tienen más posibilidades de revalorizarse. Lejos de ser solo un medio de transporte, se han convertido en una inversión y en un objeto de culto que ofrece una experiencia de conducción más pura y analógica.

Para los amantes de estas joyas del automovilismo, el experto ha recomendado una cita para las fiestas navideñas: la exposición temporal 'La ruta del cabrio' en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. Hasta el 5 de enero, se puede disfrutar de una selección de descapotables icónicos de la historia, como el Mercedes SL 'Alas de Gaviota' o el Ford Mustang de los 60, celebrando "el diseño, la estética atemporal y la potencia".