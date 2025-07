El gesto al apagar el motor de tu coche que está acortando la vida de la batería en verano durante la ola de calor

El verano es la estación en la que más recurrimos al aire acondicionado del coche, pero también en la que más lo castigamos sin saberlo. Muchos conductores cometen un error habitual que, según el experto en motor Alfonso García 'Motorman', "está acortando la vida de la batería" y puede derivar en averías costosas. El consejo es claro: nunca apagues el motor sin antes desconectar el aire acondicionado.

Durante su intervención en el programa Poniendo las Calles de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo', Motorman respondió a la duda de un oyente de Valencia, preocupado por una práctica que había escuchado, pero de la que no estaba seguro: “Pulpo, he oído que para evitar averías es mejor apagar el aire acondicionado antes de apagar el motor. ¿Pero esto es cierto?”. La respuesta no dejó lugar a dudas.

“Sí, es cierto”, afirmó Motorman, y explicó con detalle por qué esa rutina puede pasarle factura a nuestro coche. “Dejar el aire acondicionado encendido al apagar el coche puede tener consecuencias. Hay que tener presente que el compresor del climatizador necesita mucha más energía, por lo tanto, si lo conectamos antes de arrancar el motor o no lo paramos antes de apagarlo, hará que la batería sufra y acortemos su vida útil”.

La batería, la gran perjudicada

El sistema de climatización requiere un consumo energético que, en condiciones normales, está diseñado para que lo asuma el motor en marcha. Pero si el aire acondicionado se enciende automáticamente al dar contacto, o si no se desconecta antes de apagar el coche, la batería se lleva un sobreesfuerzo que a la larga la degrada. No solo se reduce su autonomía, sino que acorta sensiblemente su duración total, especialmente en los meses de más calor, cuando el sistema trabaja a pleno rendimiento.

Alamy Stock Photo Mujer enciende el aire acondicionado en un coche

Además del daño eléctrico, el especialista también alertó de otro problema derivado de esta mala costumbre: “Se puede acumular humedad en los conductos de ventilación y en las toberas. La condensación puede provocar averías en el sistema de climatización, con lo que lo mejor será que desconectes el aire acondicionado poco antes de apagar el motor. Así, la humedad se disipará y la batería se recuperará mejor”.

Este consejo no solo aplica al aire acondicionado tradicional, sino también a los climatizadores automáticos que equipan muchos vehículos modernos, donde el sistema arranca solo al encender el coche si quedó activado previamente. La solución es sencilla y preventiva: apagarlo manualmente unos minutos antes de detener el vehículo.

Un gesto que alarga la vida del coche

Pequeños gestos como este tienen un impacto directo en el mantenimiento del vehículo y evitan visitas inesperadas al taller. La batería es uno de los componentes más sensibles al calor, y si a ello se le suma el uso intensivo del sistema de climatización sin precaución, el resultado es una combinación peligrosa.

Alamy Stock Photo Batería y motor del coche

“Es un gesto sencillo y útil”, concluyó Motorman en COPE, “pero hay que tenerlo en cuenta. No cuesta nada apagar el aire un poco antes y así evitamos que sufra el sistema eléctrico y se acumulen humedades”.

En pleno verano, y con los termómetros disparados, conviene recordar que no todo vale para combatir el calor en el coche. Si quieres que tu batería aguante más tiempo y que el sistema de climatización funcione sin sobresaltos, sigue el consejo de los expertos y cambia ese pequeño hábito. Porque a veces, prevenir una avería empieza por apagar algo a tiempo.