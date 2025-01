Turquía, Argentina y Colombia son los tres países del mundo donde adquirir un automóvil cuesta más dinero. Aunque España está fuera de este ranking, la Agencia Tributaria señala que, en 2023, el precio medio de un coche rozaba los 23.000 euros en nuestro país. En tan sólo un año, comprar esta clase de vehículos resultaba un 7% más caro. Dada la situación, algunos profesionales del sector han decidido desarrollar plataformas online de renting. Este tipo de sitios web permiten comparar las características de los diversos modelos de coches y el coste que el cliente tendría que abonar para disfrutar de su conducción.

Tal es el caso de Crazy Renting, una solución a través de la cual la persona contrata al mejor precio posible el vehículo que necesita para desplazarse a diario o realizar un viaje puntual. Hay coches de las principales marcas del mercado: Mazda, Nissan, Honda, Jaguar, Hyundai, Citroën, Kia e, incluso, Tesla. A continuación, explicamos cómo ahorrar con Crazy Renting y qué soluciones ofrece para quienes buscan una conducción menos contaminante.

Coches para toda clase de conductores y necesidades

El principal motivo por el que algunos conductores prefieren contratar un servicio de renting antes que comprar el vehículo en cuestión está en el ahorro. A diferencia de la compra, el alquiler no implica un enorme desembolso económico inicial. Además, todos los gastos están incluidos. De este modo, con Crazy Renting, el cliente no ha de preocuparse por cuestiones como el mantenimiento, la reparación, la asistencia en carretera, etc. Es más, en algunos casos específicos, como en el modelo Peugeot 2008 Allure Puretech100 S&S (manual), el seguro a todo riesgo también está incluido.El seguro de responsabilidad civil es obligatorio en España. Los vehículos que permanecen aparcados en el garaje, aunque ya no salgan a la carretera, también lo requieren legalmente. Dicha póliza sólo cubre los daños que se ocasionarían, en caso de accidente de tráfico, a un tercero. Con el seguro a todo riesgo de los coches de renting de la empresa que dirige Luis Yang, el conductor también tendría cubiertos los desperfectos de su propio vehículo.

Además, los coches de Crazy Renting se clasifican en varias categorías. Según utilicen o no motor de combustión, el conductor puede encontrar:

Coches de gasolina .

. Coches de diésel .

. Coches híbridos .

. Coches eléctricos.

Conducir por el centro de la ciudad sin problemas

Los vehículos híbridos y eléctricos de Crazy Renting garantizan una conducción por el centro de la ciudad sin inconvenientes. El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha elaborado un mapa con las zonas de bajas emisiones que se han establecido en diferentes puntos del país. Principalmente, han sido los municipios de más de 50.000 habitantes quienes han tenido que restringir el acceso de determinados tipos de vehículos al casco urbano. Los coches híbridos y eléctricos de Crazy Renting están autorizados a circular libremente, sin restricción de ningún tipo, en todas estas áreas.

Conseguir coche en un mes

Crazy Renting entrega sus vehículos en un plazo de 3 a 4 semanas, con lo que, en un mes, el conductor puede disponer de un vehículo completamente nuevo por un precio inferior al de su valor de compra. Sólo necesita: tener 18 años o más, contar con un permiso de conducir vigente, percibir ingresos estables y no estar incluido en ninguna lista de morosos. Ni siquiera es necesario abonar ninguna entrada ni fianza.En cuanto a las cuotas, estas son fijas, por lo que el conductor no pagará en ningún momento más dinero del que se haya estipulado inicialmente en el contrato. Aunque el servicio se contrata habitualmente por un año, es posible optar por otras soluciones: 24 meses, 36 meses, 48 meses y hasta 60 meses. El conductor elige entre un renting de larga duración o a corto plazo.

Ahorrar dinero con el simulador de Crazy Renting

Crazy Renting dispone de un simulador online para calcular de manera aproximada el coste final del renting, según el modelo escogido y el número de meses contratados. Los resultados se pueden filtrar por tipo de combustible y marca. En todos los casos, la ficha del coche incluye las correspondientes características de exterior, interior, tecnología y seguridad. Además, tras seleccionar el coche en cuestión, en la parte inferior aparecen otras opciones similares, acompañadas de su coste.

En algunas ocasiones, los modelos sugeridos por Crazy Renting están a un precio más bajo que el del vehículo escogido por el cliente. La cotización se puede solicitar a través del formulario online, llamando por teléfono al 919 496 206, contactando por WhatsApp o a través de la web, siguiendo los pasos que se indican justo después de escoger vehículo.

Sección de ofertas y renting para personas con deudas

Crazy Renting cuenta con una sección dedicada sólo a las ofertas de renting que tiene disponibles. Algunos modelos se ofrecen, además, bajo un servicio de alquiler de coches con opción a compra. Una vez el contrato finaliza, se puede:

1. Devolver el vehículo.

2. Cambiar a otro modelo de coche.

3. Quedarse el coche definitivamente.

Por otro lado, para que ningún conductor se quede sin su coche, Crazy Renting ofrece unos cuantos vehículos para conductores con ASNEF. Siempre y cuando la deuda no sobrepase los 300 euros, dichos clientes pueden contactar con Crazy Renting para recibir asesoramiento sobre el renting que quieren gestionar con la empresa.