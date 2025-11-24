Los expertos avisan de que no tires los triángulos de emergencia pese a la entrada en vigor de la baliza V16: los vas a necesitar si te ves en esta situación

A poco más de un mes para que la baliza V16 conectada se convierta en el único dispositivo de preseñalización de peligro admitido en España, la polémica sigue creciendo. En el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE, el experto en motor Alfonso García, 'Motorman', ha desgranado junto a Carlos Moreno 'El Pulpo' las claves de una medida que entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y que está generando un profundo malestar entre los conductores, no solo por el desembolso económico, sino por las dudas sobre su verdadera eficacia.

El enfado de los conductores

Uno de los principales motivos del cabreo generalizado, según explicó Alfonso García, reside en que miles de conductores compraron en su día balizas no conectadas que ahora no valdrán para nada. 'Es gastarse en algo que al final va a la basura y que no vale, porque se cambian las reglas', lamentó el experto. Este cambio normativo obliga a adquirir un nuevo dispositivo conectado con la plataforma DGT 3.0, una medida pionera en Europa pero que supone un gasto adicional para los usuarios. Para muchos, este sistema es una forma de que 'alguien se lo esté llevando crudo'.

Otro de los puntos más polémicos es que, en contra de lo que muchos usuarios puedan pensar, el sistema no avisa a los servicios de emergencia. 'El sistema no avisa a servicio de emergencia ni policía ni al seguro del vehículo', subrayó 'Motorman'. Esta responsabilidad recae íntegramente en el conductor. La función de la baliza es únicamente notificar a la plataforma de la DGT que hay un vehículo detenido para que esta información llegue a otros conductores a través de navegadores como Google Maps o Waze.

No tires los triángulos: la advertencia clave

Pese a que la nueva normativa dejará obsoletos los triángulos en territorio nacional, 'Motorman' lanzó una advertencia fundamental: no hay que deshacerse de ellos. El motivo es que fuera de la frontera española, los conductores estarán 'obligados a usar los triángulos de emergencia'. Por lo tanto, aquellos que viajen en coche por Europa o cualquier otro país deberán seguir llevando este tradicional elemento de seguridad en el maletero para cumplir con la normativa internacional y evitar posibles sanciones. Con esta nueva baliza V16 obligatoria, España abandona el sistema tradicional.

Además, García señaló una aparente contradicción, y es que desde 2018 es obligatorio en toda Europa para los coches nuevos el sistema automático de llamada de emergencia E-Call. Este sistema, que se lleva instalando desde 2008, sí contacta con los servicios de emergencia en caso de accidente, a diferencia de la nueva baliza V16. 'Es un sistema que está operativo y que es operativo a nivel europeo, incluido España', recordó el experto, poniendo en duda la necesidad del nuevo dispositivo.

Dudas sobre su eficacia y multas

La eficacia de la baliza V16 conectada también ha sido puesta en entredicho. La Asociación Unificada de la Guardia Civil y otros expertos han alertado de que 'de día con luz diurna se ve mal', presenta problemas de cobertura en carreteras secundarias y que 'en curvas y cambios de rasante no sirven para nada', perdiendo su utilidad también con niebla o lluvia intensa. Este posible desabastecimiento de balizas V16 ante su obligación legal es otra de las preocupaciones.

Finalmente, es crucial conocer las sanciones. Un agente podrá solicitar la baliza y, si se ha tirado la caja, se deberá presentar el certificado oficial de homologación, disponible en la web de la DGT. No llevarla supondrá una multa de 80 euros, mientras que no usarla en caso de avería o emergencia ascenderá a 200 euros. Todo ello en un contexto donde, según García, 'hay más de 500.000 millones de euros en juego', de los cuales unos 300 irían a Hacienda, y mientras 'curiosamente Europa no lo contempla'.