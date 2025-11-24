La razón para Emilio Pérez de Rozas por la que el discurso de Florentino Pérez funciona: "El Real Madrid ya no tiene madridistas sino florentinistas, la secta que le rodea"

El gran debate que montó Manolo Lama este lunes en Deportes COPE juntaba dos factores que fueron noticia durante el fin de semana: el duro discurso de Florentino Pérez a sus socios contra diferentes agentes, durante la Asamblea del Real Madrid, y el empate del equipo en el estadio Martínez Valero contra el Elche, que dejó muy mal sabor de boca y muchas dudas en el proyecto que dirige Xabi Alonso desde el banquillo.

La pregunta que lanzó Lama es si el discurso del presidente madridista tapa el mal partido del equipo por la noche.

Quien recogió el testigo fue el periodista Emilio Pérez de Rozas, que fue tremendamente contundente con todo lo que hay montado en el Real Madrid en torno a la figura de Florentino Pérez.

"No, el discurso de Florentino no tapa el empate de Elche. No tapa el desastre del estadio, que empezó con quinientos millones de euros, vale mil y ya ha costado 1300. No tapa a los vecinos ganándoles en los juzgados. No tapa lo de la Superliga, no tapa lo de Tebas, no tapa lo de la preocupación de Laporta ni que el Barça está subiendo", enumeró.

"¡No tapa nada!", se queja Pérez de Rozas antes de asegurar por qué el discurso de Florentino Pérez triunfa: "Él lo intenta, eso sí. Él lo intenta y tiene ahí a todo el mundo, porque el Real Madrid tiene florentinistas, ya no tiene madridistas, tiene florentinistas. Esa es la secta que rodea a Florentino", sentenció.