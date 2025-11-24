Julio César Herrero, a Yolanda Díaz: "Dices que la condena de García Ortiz es injusta, es lo que cabe esperar de alguien que es abogada y no ha leído la sentencia"

El analista Julio César Herrero ha dedicado su sección 'Zas, en toda la boca' en el programa La Linterna de la COPE, conducido por Ángel Expósito, a las recientes declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. En ellas, la también ministra de Trabajo ha criticado con dureza la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lo que ha provocado la contundente respuesta del colaborador.

Una defensa sin conocer los fundamentos

Yolanda Díaz, quien ha recordado su condición de "abogada en ejercicio", ha mostrado su "asombro" por la decisión del alto tribunal, asegurando que se ha tomado sin que se conozcan "ni los fundamentos de derechos en los que fundamentan la condena". Pese a ello, no ha dudado en afirmar que "se ha condenado a un hombre inocente por ejercer las funciones para las que ha sido nombrado". Estas declaraciones se enmarcan en una creciente tensión, donde la vicepresidenta pide a la gente que se eche a la calle contra los jueces y ataca otros poderes del Estado.

La réplica de Herrero ha llegado de inmediato, explicando que lo que ha publicado el Supremo es un "adelanto de la sentencia", motivo por el cual la argumentación jurídica completa todavía no es pública. Es en este punto donde el analista le ha propinado el 'Zas' a Díaz: "Dices que la condena es injusta. Ah, claro, es lo que cabe esperar de alguien que es abogada y no ha leído la sentencia, todo muy normal".

EFE La ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz

Críticas a la 'prudencia' de la vicepresidenta

El colaborador de 'La Linterna' también ha puesto el foco en la afirmación de la vicepresidenta, quien ha comenzado su intervención asegurando: "A veces me criticáis porque soy una persona de enorme prudencia, llevo meses callada". Herrero ha tirado de ironía para contestar que, con estas palabras, "te has propuesto que te dejen de criticar por serlo", y ha añadido que "lo de que llevas meses callada será en sueños, Yolanda". Este posicionamiento se suma a otras propuestas polémicas de la ministra, como la de aplicar una nueva 'tarifa Trump' con la que pretende recaudar 1.100 millones.

Finalmente, Herrero ha concluido que, por "afirmar que la sentencia que no conoce es injusta", la "abogada prudente en ejercicio y vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, se lleva un Zas, en toda la boca". El análisis subraya la contradicción de valorar una resolución judicial sin tener acceso a sus fundamentos jurídicos, un gesto que ha marcado la actualidad política de la jornada.