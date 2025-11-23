Expertos avisan de que ya no te pueden multar por no llevar en tu coche una rueda de repuesto: "Desde hace tiempo también se autorizan"

Una de las dudas más comunes entre los conductores ha sido resuelta en el programa 'Poniendo las Calles' de la Cadena COPE. A raíz de la consulta de un oyente, el presentador, Carlos Moreno 'El Pulpo', ha trasladado al experto en motor, Alfonso García 'Motorman', la pregunta sobre la obligatoriedad de llevar una rueda de repuesto en el coche. El oyente, que acababa de adquirir un coche de segunda mano sin este elemento, ha expresado su preocupación por una posible multa.

¿Me pueden multar por no llevar rueda de repuesto?

La respuesta del experto ha sido clara y directa. Según ha explicado Alfonso García, el Reglamento General de Vehículos no especifica la obligación de llevar una rueda de repuesto tradicional. La normativa ha evolucionado y, como ha señalado, "desde hace tiempo también se autorizan los llamados kit de repara pinchazos". Esta aclaración es fundamental para miles de conductores que, como el oyente, desconocen la regulación actual.

Por lo tanto, la normativa vigente exige disponer de una de las dos soluciones para poder solucionar un pinchazo y continuar la marcha. No llevar ni la rueda de repuesto ni el kit alternativo puede acarrear una multa de 200 euros. Además, se ha recordado que antes también era obligatorio llevar herramientas como el gato y la llave de ruedas. Estos detalles son importantes en los controles que realiza la DGT, que con la 'operación guantera' anuncia nuevos cambios obligatorios.

Alamy Stock Photo El hombre reparando un neumático pinchado con un kit de reparación.

Rueda convencional frente al kit: la recomendación del experto

A pesar de que ambas opciones son legales, 'Motorman' se ha decantado por la solución tradicional. Su consejo para el oyente ha sido "que compres una rueda de las mismas dimensiones para llevarla de repuesto". La razón principal es la seguridad y la capacidad de circular normalmente tras un pinchazo. Las conocidas como ruedas de galleta, aunque ocupan menos espacio, limitan la velocidad y la seguridad. Esta situación es similar a cómo la nueva baliza V16 se ha vuelto obligatoria, reemplazando a los triángulos por un sistema más seguro.

En cuanto a los kit reparapinchazos, el experto ha sido tajante al describirlos como "un engorro, a veces complicado, y muchas veces no sirven para nada". Esta afirmación subraya los inconvenientes de un sistema que, aunque legal, puede no ser efectivo en todas las situaciones, dejando al conductor en una posición vulnerable en la carretera.

Finalmente, la mejor solución si el kit no funciona es llamar al vehículo de asistencia en carretera. Contar con un seguro que cubra esta eventualidad es clave para evitar problemas mayores, de forma parecida a como se debe actuar si te roban la matrícula del coche y tienes que demostrarlo para evitar multas.