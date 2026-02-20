"Como se han prohibido los contratos temporales, a los indefinidos durante los meses de prueba, los pueden echar, se hacen trampas al solitario"

Como se han prohibido los contratos temporales, a los indefinidos durante estos primeros meses de prueba, los pueden echar, se hacen trampas al solitario""

Esta es la contundente reflexión que la subdirectora de ABC y experta económica, Yolanda Gómez, compartía en el programa La Linterna de COPE, dentro del espacio 'Clases de Economía con Expósito'. La frase resume una realidad que contrasta con la visión del Gobierno. El presidente, Pedro Sánchez, ha defendido su reforma laboral asegurando que es "una muy buena prueba de que hay reformas transformadoras" que han logrado reducir la temporalidad. Sin embargo, los datos apuntan a que se ha abierto una puerta de atrás: el período de prueba se está convirtiendo en la nueva herramienta para el empleo precario.

Europa Press Varias personas en la puerta de una oficina del SEPE

Un atajo legal para el despido

El análisis de los expertos confirma esta tendencia. Como explicaba el catedrático de organización de empresas de la Universidad CEU San Pablo, José Ignacio López, el motivo es económico: "los costes de despido siguen siendo altos, compararlo con otros mercados. En un período de prueba, los costes de despidos son, no digo nulos, pero son relativamente bajos". Esta facilidad para finalizar la relación laboral sin apenas coste está provocando que muchas empresas utilicen los contratos indefinidos como si fueran temporales, un fenómeno que ya afecta a miles de trabajadores.

Las cifras que destapan la 'trampa'

Los números son abrumadores. Según datos recientes, 2.800 personas pierden su trabajo al día por no superar el periodo de prueba. Esto supuso que casi un millón de personas se vieran afectadas por esta situación entre enero y noviembre de 2023. El caso de Jordi es uno de ellos: "Estaba bastante contento, me estaba yendo muy bien, pero finalmente, cuando llegó el final del período de prueba, me dijeron que no lo pasaba porque no tenía encaje en el equipo, aun habiendo cumplido con todos mis objetivos establecidos".

Este mecanismo de despido se ha duplicado desde la entrada en vigor de la reforma laboral. El dato es aún más llamativo en los contratos indefinidos, donde los ceses en período de prueba se han multiplicado por cinco. Si en 2019 solo el 20% de estas extinciones correspondían a un indefinido, en 2023 el porcentaje se disparó al 70%. Esta situación se suma a un contexto laboral complejo, con otros fenómenos como los despidos colectivos en sectores clave.

En definitiva, como señalaba Yolanda Gómez, aunque la norma prohíba los contratos temporales "para cuestiones muy concretas", en la práctica se recurre al período de prueba de los indefinidos para suplirlos. "Se están utilizando esos contratos como temporales, con lo cual al final, como decías tú, se está haciendo un poco trampa en el solitario, porque al final no ha aumentado la seguridad en el trabajo, ¿no? Sigue habiendo precariedad, aunque ahora la llames de otra manera", concluía.