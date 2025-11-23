Los radares de Madrid recaudan 4.500 euros a la hora: "La gran mayoría de las multas son por excesos mínimos de velocidad y las trampas en zonas de límite a 30 km/h"

El programa 'Poniendo las Calles' de la cadena COPE ha destapado una cifra sorprendente: a pesar de que desciende el número de multas por radar en Madrid, los cinemómetros de la capital recaudan 4.500 euros a la hora. Carlos Moreno 'El Pulpo' y el experto en motor Alfonso García 'Motorman' han analizado una situación paradójica, donde la recaudación sigue siendo masiva. Este fenómeno coincide con la noticia de que la DGT estrena nuevos radares que multan incluso por pisar la línea continua, aumentando la presión sobre los conductores.

Casi 20 millones en seis meses

Según el último informe de Automovilistas Europeos Asociados, durante los seis primeros meses del año, los radares madrileños han interpuesto más de 173.000 denuncias, generando una recaudación total de casi 20 millones de euros. Este dato se produce a pesar de que las multas han caído casi un 40% respecto al mismo periodo del año anterior, un descenso que los expertos atribuyen principalmente a las numerosas obras que afectan a la circulación en la capital.

La gran mayoría de las multas son por excesos mínimos de velocidad" Alfonso García 'Motorman' Experto en motor

El análisis revela que el perfil de la sanción más común no es el de un infractor temerario. 'Motorman' señala que "la gran mayoría de las multas son por excesos mínimos de velocidad", infracciones leves que se saldan con 100 euros de sanción. A menudo, estos pequeños excesos se producen sin que el conductor sea consciente, lo que ha llevado a debatir si ponen radares móviles en coches particulares para aumentar la vigilancia.

Alamy Stock Photo Conduciendo en un día lluvioso con un cartel luminoso anunciando un radar en la Autopista A-1, Madrid

Aumentan las multas 'trampa'

Uno de los puntos más polémicos es el aumento de las multas en zonas con límite a 30 km/h. Los conductores denuncian que muchas de estas áreas cuentan con una señalización deficiente o incorrecta, lo que las convierte en auténticas 'trampas' de recaudación. Esta situación ha avivado el debate sobre la calibración y el mantenimiento de los dispositivos, como señala el mecánico Ángel Gaitán, quien afirma que "a estos radares hay que hacerles un mantenimiento".