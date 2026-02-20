"Hay mucha condescendencia con la escala de bajas laborales, el que está enfermo de verdad, hay que atenderlo, pero hay que tomar medidas porque es insostenible"

El absentismo laboral se ha convertido en un problema de primer orden para las empresas españolas, hasta el punto de que desde el Círculo de Empresarios ya lo equiparan con el fraude fiscal. Así lo han analizado en el programa 'La Linterna' de COPE, durante las 'Clases de Economía' con la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, quien ha alertado sobre la gravedad de la situación.

Cifras que no paran de crecer

Según las cifras que maneja la patronal de las mutuas de accidentes de trabajo, el coste global para las empresas asciende a 165.000 millones de euros anuales, lo que representa el 10 por 100 del PIB. Se trata de un problema creciente, como demuestran diversos análisis que ponen el foco sobre la evolución de las incapacidades temporales.

Gemini Una joven entrega un papel firmado por el médico en su empresa para justificar una baja laboral

La experta económica ha subrayado que la escalada es constante. "Es una pasada, y además es que es un problema que va a más", ha señalado, recordando que la cifra de ausencias diarias se ha disparado. "Hace nada decíamos, 'cada día falta 1.000.000 de personas a su puesto de trabajo', y nos parecía una barbaridad, pero es que ya vamos por 1.600.000", ha concretado Gómez.

Condescendencia e ideología

Durante su intervención en el espacio dirigido por Expósito, la subdirectora de ABC ha advertido que "hay incluso condescendencia con la escalada de las bajas, como que no importa". Este fenómeno es especialmente preocupante entre los jóvenes y por problemas de salud mental, una cuestión que, según los expertos, hay que atajar de raíz. Gómez también ha apuntado a un factor ideológico, sugiriendo que desde el Gobierno "se está lanzando un poco el mensaje de que cada vez hay que trabajar menos".

Alamy Stock Photo Trabajador de la construcción cansado descansando apoyado en un martillo en una casa en renovación

Para Yolanda Gómez, la situación ha llegado a un punto crítico que exige una respuesta firme, una visión compartida por otros profesionales que ven cómo se ha producido una avalancha de casos que investigar. "El que esté enfermo de verdad, por supuesto que hay que atenderlo, pero hay que tomar medidas, porque esta escalada yo creo que es insostenible", ha concluido.