Antonio Nelli, periodista mexicano: "En la capital de Jalisco se reporta calma, pero calma tensa; la gente no ha querido salir de sus casas y hay pocos vehículos por las calles"

Fuerzas federales mexicanas han abatido a Nemesio Ceguera Cervantes, conocido como 'El Mencho', en un operativo en Jalisco. La muerte del que era considerado el narcotraficante más buscado por México y Estados Unidos ha provocado una ola de violencia que afecta principalmente a Guadalajara, una de las sedes del próximo Mundial de Fútbol de 2026. La información ha sido contextualizada por el periodista mexicano Antonio Nelli, de Televisa en El Partidazo de COPE de este lunes.

Caos y tensión en Guadalajara

Según Nelli, la situación más problemática se concentra en el estado de Jalisco, donde residía 'El Mencho'. Tras su muerte, se han registrado carreteras bloqueadas e incendios de automóviles de particulares. "Hoy se reporta calma, pero, como se dice, muy tensa, porque, pues, gente no ha querido salir de sus casas", explica el periodista.

Esta escalada de violencia obligó a suspender varios eventos deportivos, como el clásico femenino de fútbol entre América y Guadalajara. Las autoridades han implementado "medidas de extremar la calma, extremar el que la gente no salga para evitar mayores problemas", aunque los altercados se focalizan en Jalisco y zonas cercanas como Puerto Vallarta y no se han extendido a todo el país.

El cártel más violento

La reacción violenta proviene exclusivamente del Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización que lideraba 'El Mencho'. Nelli lo describe como un grupo especialmente peligroso: "es un cartel que, a diferencia de otros, tiene una preparación táctica militar con armas, con drones". Esta organización, con presencia en una treintena de países, es conocida por su uso de coches bomba y su alto grado de violencia, lo que explica la magnitud de los disturbios.

La mirada puesta en el Mundial

La situación genera incertidumbre sobre la seguridad del Mundial, ya que la selección española tiene previsto jugar contra Uruguay en Guadalajara el 27 de junio. A pesar de la preocupación, el periodista Antonio Nelli cree que no hay riesgo de boicot. "Yo creo que, al paso de los días, todo volverá a la calma", ha afirmado, considerando los altercados una reacción a corto plazo.

Por ahora, la FIFA no se ha pronunciado y Nelli considera que es demasiado pronto para tomar decisiones. El periodista ha recordado que la detención de otros grandes capos como 'El Chapo Guzmán' también generó violencia, aunque de forma más localizada. A pesar de que se espera una normalización, Nelli advierte que "la presencia de todas estas organizaciones criminales infiltradas en la sociedad e infiltradas en el gobierno, pues, a seguir presentes".