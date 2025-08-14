Compré el coche diésel más barato para hacer muchos kilómetros al año por trabajo y es imbatible: esta es la marca y modelo

En un momento en el que los precios del combustible y las restricciones medioambientales condicionan la elección de un vehículo, muchos conductores que recorren largas distancias por trabajo siguen apostando por el diésel. Es el caso de Ramón, oyente de Poniendo las Calles, que escribió al programa para preguntar por el coche más económico con este combustible.

Más de Alfonso García 'Motorman' Expertos aclaran cuál es el mejor coche de alquiler que elegir estas vacaciones y por qué: "Consume menos"

Alfonso García, conocido en la radio como Motorman, lo tiene claro: “Para hacer muchos kilómetros por carretera, continúa siendo imbatible por eficiencia y consumo bajo en largas distancias el diésel”. Y, aunque en el mercado hay opciones variadas, hay un modelo que encabeza la lista.

El Fiat Tipo diésel MultiJet de 130 caballos se posiciona como la compra más rentable en este segmento, con un consumo medio que ronda los 4,5 litros a los 100 kilómetros. Para quienes buscan aún más ahorro, García señala al Renault Clio diésel de 100 caballos, que baja hasta los 4 litros de consumo medio. “Son cifras que, para alguien que hace miles de kilómetros al año, marcan la diferencia en el bolsillo”, apunta.

Alamy Stock Photo Renault Clio 1.5 dci diésel: el tablero interior indica números digitales, velocidad de conducción, rpm y combustible restante, distancia promedio

El experto ya ha explicado en otras ocasiones por qué este tipo de motorizaciones siguen siendo competitivas frente a híbridos y eléctricos, especialmente en viajes largos.

Alternativas para quienes buscan versatilidad

Aunque el precio y el consumo son determinantes, no todos los conductores buscan lo mismo. Motorman menciona otras alternativas algo más caras, como el Citroën Berlingo 1.5 Blue HDI de 102 caballos o el Seat León TDI de 116 caballos, pensados para quienes necesitan más espacio o un estilo más dinámico.

También propone una opción distinta: los vehículos bifuel gasolina-GLP, como el Renault Clio 100 caballos Bifuel o el Jogger ECO 100 caballos B-Fuel GLP, ambos con etiqueta ECO de la DGT. Estos modelos, además de ofrecer una autonomía destacable, pueden ser más interesantes en ciudades donde las limitaciones a los diésel son más estrictas, como ya ocurre en algunos núcleos urbanos por motivos medioambientales (ver más aquí).

Dacia Dacia Jogger versión ECO-G 100

La decisión, como recuerda García, no solo depende del precio de compra, sino también de factores como el coste del combustible, las posibles subidas de impuestos al gasóleo (advertidas en programas anteriores) y el tipo de trayecto habitual. Cuidar el motor para que dure

Optar por un coche diésel para uso intensivo implica también prestar atención a su mantenimiento. Circular con el nivel de combustible muy bajo puede dañar la mecánica, tal y como el propio García ha explicado en otros espacios de COPE. Además, transportar combustible extra de forma no homologada puede acarrear sanciones de hasta 3.000 euros, algo que el experto también ha advertido en este audio.

En definitiva, para quienes realizan grandes distancias a lo largo del año, el Fiat Tipo diésel MultiJet y el Renault Clio diésel se mantienen como las mejores opciones en relación calidad-precio. Y aunque el futuro apunta hacia otras tecnologías, el diésel, bien elegido y mantenido, sigue teniendo mucho que decir en la carretera.