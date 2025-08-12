Expertos aclaran cuál es el mejor coche de alquiler que elegir estas vacaciones y por qué: "Consume menos"

La temporada de vacaciones siempre trae consigo un aumento en los viajes, los desplazamientos por carretera y, sobre todo, el uso del coche de alquiler como alternativa para recorrer destinos sin depender del transporte público. Este verano, las reservas en las empresas de rentacar se multiplican, especialmente por los retrasos y averías en trenes o por las aglomeraciones en aeropuertos. En Poniendo las Calles, Carlos Moreno ‘El Pulpo’ ha charlado con el experto en motor Alfonso García ‘Motorman’, que tiene claro qué tipo de vehículo conviene elegir para disfrutar de la carretera sin gastar de más.

“Si se puede, mejor alquilar uno pequeño que uno medio, son más caros”, explica Alfonso, convencido de que la clave para un viaje tranquilo y económico está en optar por modelos compactos y eficientes. No se trata solo del precio del alquiler, sino también del consumo de combustible. “Consume menos”, insiste, al recomendar coches como el Toyota Aygo, el Yaris o el Fiat Panda 500, disponibles también en versiones híbridas que ayudan a ahorrar aún más en gasolina.

Además, recuerda un detalle importante que muchos olvidan: “Cuando devolvemos el coche de alquiler tiene que tener el mismo nivel de depósito de combustible que cuando nos lo entregaron”. Una advertencia que puede ahorrarnos cargos extra innecesarios.

Alamy Stock Photo Fiat 500 compacto de alquiler aparcado en España

Modelos recomendados

Para quienes busquen algo diferente, Motorman también menciona opciones como el Opel Corsa, el Peugeot 208 o el Seat Ibiza, así como el superventas Dacia Sandero en versión bifuel GLP y gasolina. Este tipo de vehículos no solo ofrecen un precio de alquiler competitivo, sino también un coste por kilómetro más reducido.

Si el plan de viaje incluye a más pasajeros o equipaje, Alfonso recomienda modelos con mayor capacidad como el Seat León, el Ford Focus o el Toyota Corolla, todos ellos equilibrados en relación calidad-precio. Y no olvida un consejo básico que conviene tener presente: reservar con antelación para acceder a mejores tarifas, analizar bien la fianza y el seguro, y revisar con detenimiento el estado del coche antes de salir del aparcamiento.

Alamy Stock Photo La insignia de Toyota sobre uno de los coches de alquiler

En este sentido, desde COPE ya se han dado a conocer las ciudades donde es más barato alquilar un coche este verano, así como las recomendaciones clave si viajas fuera de España y necesitas un coche de alquiler. Y no hay que olvidar que algunas ciudades han comenzado a aplicar multas en zonas turísticas a partir de ciertas fechas, algo que también puede condicionar la elección del destino.

El alquiler como aliado

Este año, con las incertidumbres en el transporte público y la previsión de carreteras llenas, el alquiler de coches se convierte en un aliado para quienes quieren moverse con flexibilidad y comodidad. Un utilitario eficiente puede ser la mejor inversión para unas vacaciones sin contratiempos, siempre que se elija con criterio y se respeten las condiciones del contrato.

Como recuerda El Pulpo, la seguridad y la previsión son esenciales: “Qué buenos datos y qué buenas ideas nos das para que nos podamos coger con seguridad un coche de alquiler para este verano”. Y es que, más allá de la marca o el modelo, lo importante es que el coche elegido se adapte al viaje, al bolsillo y a la tranquilidad del conductor.