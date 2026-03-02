"Las carreteras de esta comunidad autónoma son las peores de España, con un 68 por ciento de las vías sufriendo daños estructurales profundos"

El mal estado de las carreteras y autovías en España se ha convertido en una preocupación de primer orden para la seguridad vial. Así lo ha analizado el experto en motor, Alfonso García 'Motorman', en el programa 'Poniendo las Calles', donde ha afirmado que "circular por nuestras carreteras y autovías se ha convertido en actividad de riesgo". Esta situación, comprobada a diario por miles de conductores, sitúa a varias comunidades autónomas en un estado alarmante.

Aragón, la comunidad con la red más deteriorada

En respuesta a la pregunta sobre qué comunidad presenta una peor situación, 'Motorman' ha sido contundente. Según el último informe de la Asociación Española de la Carretera, "las vías de la comunidad de Aragón es la peor, con un 68 por ciento de sus carreteras sufriendo daños estructurales profundos". Por ello, circular por las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel exige extremar la precaución al volante.

Alamy Stock Photo Retrovisor de coche en la carretera en un paisaje de cañones; Nuevalos, Aragón

Otras autonomías en el punto de mira

Aragón no es la única comunidad en alerta. Justo por detrás se sitúan Castilla y La Mancha y Galicia, ambas con un 59 por ciento de sus firmes en mal estado, afectando en particular a las provincias de Toledo, Ciudad Real y Lugo. La lista de territorios con una red viaria deficiente se amplía con Extremadura, Castilla y León y Andalucía, todas ellas superando el 50 por ciento de carreteras en estado de alerta.

Cifras de deterioro históricas

El informe de la Asociación de la Carretera revela que el problema ha alcanzado una nueva dimensión. El experto ha destacado que "el deterioro ha alcanzado cifras históricas con más de 34000 kilómetros con daños graves", una cifra que casi triplica los 13.000 kilómetros registrados en 2022. Además, se ha señalado que existe un problema especialmente grave en la red de carreteras secundarias.

EFE Fotografía de recurso del estado de una carretera en Lugo

Este alarmante estado de conservación ha generado un intenso debate sobre la financiación de las infraestructuras. Mientras se pide que los afectados reclamen por los daños, los datos muestran que un conductor paga 1.400 euros al año en impuestos. Como respuesta, Óscar Puente quiere aplacar la crisis de carreteras con 1.629 millones de euros, a la vez que se barajan otras soluciones como reducir los límites máximos en carreteras y autovías.