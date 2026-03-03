Jorge Bustos, sobre Silvia Abril: "A lo mejor ser actriz progre de los Goya sí que es resultado de alguna carencia psicológica, sentimental o intelectual"

El periodista Jorge Bustos ha reaccionado con dureza a la polémica protagonizada por la actriz Silvia Abril en la alfombra roja de los Premios Goya. Durante su intervención en el programa 'Herrera en COPE' con María José Navarro en la sección 'Maneras de Vivir', Bustos ha analizado las controvertidas declaraciones de Abril sobre la película 'Los Domingos' y su crítica a los jóvenes cristianos.

Las palabras de la polémica

La controversia se ha originado a raíz de la opinión de Silvia Abril sobre la película 'Los Domingos', gran triunfadora de los Goya, que narra la vocación religiosa de una joven. "Me niego a aceptar que la juventud que sube tenga esa tirada hacia lo cristiano... Me da pena que necesiten creer en algo y que se agarren a la fe cristiana. Lo siento por la Iglesia, ¡vaya chiringuito tenéis montado!", afirmó la actriz.

Ante estas palabras, Jorge Bustos ha sido tajante en los micrófonos de COPE. "A mí me da pena que esta señora identifique ser cristiana con una carencia", ha expresado. El periodista ha añadido que, tal vez, ser "actriz prorroga de la Orgolla" podría ser el resultado de "algún tipo de carencia psicológico, sentimental o intelectual", aunque ha matizado que se trataba de una opinión personal.

La respuesta conciliadora de Jaime Lorente

Frente a la multitud de reacciones en redes sociales, muchas de ellas airadas, ha destacado la del actor Jaime Lorente. Conocido por su papel en 'La Casa de Papel' y abiertamente católico, Lorente ha publicado un vídeo en sus redes sociales para abordar la polémica, sabiendo que su mensaje "traería cola".

Escúchalo en Podcast La polémica con Silvia Abril y el cristianismo en los Goya | Maneras de Vivir Maneras de vivir Escuchar

Lorente ha defendido que la opinión de Abril es "superrespetable", aunque ha cuestionado las formas y ha condenado el odio generado. "Lo que no puede pasar es que, por dar tu opinión, la gente te asesine por redes", ha reflexionado, pidiendo respeto. El actor ha admitido que, aunque en nombre de la religión "se ha ejercido el odio", para él su fe le hace "querer mejor, amar mejor, respetar mejor".

La intervención de Jaime Lorente ha sido, de hecho, elogiada por el propio Jorge Bustos. Tras su dura reacción inicial, el periodista ha calificado la respuesta del actor como "absolutamente brillante y tan valiente". Bustos ha entonado el "mea culpa" por su propia "virulencia", reconociendo que debe mejorar su cristianismo y poniendo la actitud de Lorente como un ejemplo de "respuesta cristiana".