Juanma Castaño abre el debate en la portería del Atlético: "Musso le mira a la cara a Oblak"

El presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha abierto un inesperado debate sobre la portería del Atlético de Madrid, después del partido de Copa del Rey entre el equipo rojiblanco el Barcelona.

Durante el programa, Castaño ha realizado una afirmación que él mismo ha calificado de "barbaridad", al asegurar que el nivel de Juan Musso es comparable al de Jan Oblak. "Musso le mira a la cara, Oblak", ha sentenciado el periodista, creando un intenso debate entre los colaboradores.

¿Debe ser Oblak suplente?

Castaño ha insistido en su planteamiento, reconociendo que su opinión podía sonar a "privilegio". El presentador ha ido un paso más allá al cuestionar la titularidad indiscutible del esloveno. "¿Hay que plantearnos que Oblak no sea titular en este Atlético de Madrid?", ha preguntado directamente, abriendo un melón que ha sorprendido a la tertulia.

La reacción del exfutbolista Mario Suárez no se ha hecho esperar. El exjugador del Atlético de Madrid ha reconocido una de las virtudes del guardameta argentino al afirmar que "con los pies es mejor que Jan Oblak, eso sin duda". Sin embargo, ha matizado la audaz propuesta de Castaño, señalando que, a día de hoy, no ve al esloveno en el banquillo.