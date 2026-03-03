Diego Rico rompe su silencio y señala con contundencia a Rüdiger tras el rodillazo que recibió en el Real Madrid-Getafe: "Si me pilla mal me podía haber dejado ahí en el césped"

El Getafe asaltó el Bernabéu 18 años después tras ganar por 0-1 al Real Madrid gracias al tanto de Satriano.

Sin embargo, una de las imágenes del encuentro fue la acción entre el defensa del Real Madrid Antonio Rüdiger y el jugador azulón Diego Rico.

La expedición getafense pidió la expulsión del defensa alemán por el rodillazo que recibió el jugador burgalés, sin embargo, el colegiado no consideró que era de roja esa jugada.

Captura de pantalla Rodillazo de Rüdiger a Diego Rico

Uno de los protagonistas de esa acción, Diego Rico, se ha pasado por los micrófonos de Deportes COPE y señala con contundencia al central alemán y analiza así lo ocurrido.

"Si fuera al revés me hubieran caído diez partidos o no hubiera jugado en toda la temporada. No sé por qué está el VAR, está para estas situaciones, es una agresión. Se sabe de sobra que va a darme aposta. En la jugada anterior tenemos un rifirrafe, pita falta, y de camino a la defensa va diciendo cosas y en la jugada siguiente me llega el balón y veis como incluso casi aparta a su compañero para reventarme la cara, que si me pilla mal me podía haber dejado ahí en el césped", apunta.

