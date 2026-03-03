José Ángel Cuadrado, periodista especializado en tecnología: "El 6G tendrá una conectividad total y con latencias casi inexistentes; las videollamadas no se cortarán"

El Mobile World Congress sigue en marcha en Barcelona, y a pesar del impacto que el conflicto en Oriente Medio ha tenido sobre algunos asistentes, la tecnología sigue mostrando sus avances. En 'Herrera en COPE', Alberto Herrera ha conectado con José Ángel Cuadrado, director de 'Lo que Viene' y coordinador digital del grupo COPE, para desgranar las tendencias más destacadas de la feria, con la inteligencia artificial como protagonista indiscutible.

China lidera la carrera de la IA en la educación

José Ángel Cuadrado ha destacado la existencia de "dos modelos enfrentados": Occidente, centrado en las regulaciones de la IA, y Asia, con China a la cabeza, que apuesta por la implementación directa. "Llama la atención lo retrasados que estamos en esto en Europa", ha señalado, explicando que mientras aquí se debate la regulación, en China "la están enseñando en primaria".

Como ejemplo, Cuadrado ha presentado el proyecto del Puiki Middle School, una escuela centenaria de Hong Kong que forma a los líderes del futuro bajo una nueva tríada: profesor, alumno y la inteligencia artificial como un actor más. Este modelo cuenta con el apoyo de gigantes tecnológicos como Huawei, que ya describe la IA como "el sistema operativo de la escuela".

El plan chino busca integrar esta tecnología a través de asignaturas específicas en todos los niveles, el uso de la IA para personalizar el aprendizaje, la creación de entornos seguros y una vocación global para exportar el modelo. El objetivo, según explican, no es "solo formar ingenieros, sino de educar incorporando ética y pensamiento crítico para que los estudiantes no sean simples consumidores de tecnología, sino creadores conscientes".

Aeropuertos inteligentes y conectividad total

Otro de los grandes avances presentados es el concepto del "aeropuerto del futuro", clave para una economía como la española, con gran peso del turismo. Cuadrado lo ha descrito como una gran sala con sensores invisibles que monitorizan a cada persona y objeto, proyectando los datos en una pantalla. La privacidad, asegura, está garantizada al asignar un identificador a cada individuo en lugar de usar el reconocimiento facial.

Esta tecnología permite, por ejemplo, identificar los espacios más concurridos para optimizar los flujos de personas o localizar equipajes perdidos. Además, ofrece aplicaciones en seguridad, como la capacidad de los ingenieros para tomar el control de un dron no autorizado y neutralizarlo, evitando los retrasos y problemas que estos incidentes han causado en el pasado.

Europa Press Decenas de personas durante la primera jornada del Mobile World Congress Barcelona 2026

En el ámbito de la conectividad, aunque el 5G avanzado aún se está consolidando, en el horizonte ya aparece el 6G. Este nuevo estándar "ya no va a ser solo más velocidad, sino que hablan de una conectividad total en cualquier punto del mundo con latencias casi inexistentes", ha explicado el director de

Tecnología con propósito: refugiados y medicina del futuro

La tecnología también muestra su lado más humano. En un contexto marcado por conflictos como los de Gaza y Ucrania, que han provocado millones de desplazados, la conectividad se vuelve una necesidad básica. Por ello, ACNUR está presente en el congreso para reclamar infraestructuras que garanticen la conexión a estas personas.

Jovic Etesemian, jefe de innovación de ACNUR, ha recordado su experiencia en la frontera entre Libia y Túnez en 2011: "cuando los refugiados se escaparon de la guerra de Libia, en la frontera, la primer cosa que pedían es dónde puede comprar un SIM, dónde puedo cargar mi teléfono para conectar con mi familia".

Cuadrado ha añadido que esta conectividad es crucial no solo para comunicarse, sino también para que los refugiados puedan "acceder a sus bancos digitales para poder pagar cualquier cosa". Finalmente, se ha referido a la medicina del futuro, donde la tecnología permitirá operaciones a distancia en las que un especialista en Estados Unidos podrá operar a un paciente en Madrid. Startups españolas como Cerintia Geltech ya están desarrollando soluciones en este campo.