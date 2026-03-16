"Los automovilistas españoles vamos a pagar este año cerca de 3.000 millones de euros por el impuesto de vehículos de tracción mecánica, conocido, como el numerito a los ayuntamientos"

Los automovilistas españoles van a pagar este año a los ayuntamientos cerca de 3.000 millones de euros por el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), popularmente conocido como el 'numerito'. Así lo ha explicado el experto Alfonso García, 'Motorman', en el programa 'Poniendo las Calles' con Carlos Moreno 'El Pulpo', donde ha desgranado las claves de esta carga fiscal que afecta a casi cualquier vehículo. No es el único impuesto al que se enfrentan los conductores, ya que se debate sobre la posibilidad de que haya que pagar por circular en el futuro.

Según datos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) que ha citado 'Motorman', un parque móvil de casi 38 millones de vehículos estará obligado a pagar este impuesto en 2024, abarcando desde un ciclomotor hasta un camión, siempre que esté dado de alta en la DGT. Este tributo se creó hace 36 años en sustitución del antiguo impuesto de circulación y, por lo general, se calcula en función de la potencia fiscal del vehículo.

Grandes diferencias por ayuntamientos

Alfonso García ha recordado que "el automóvil, los vehículos a motor siempre han sido una fuente de ingresos para ayuntamientos y administraciones". Y este impuesto es un claro ejemplo, cuya gestión depende de cada consistorio, lo que provoca enormes desigualdades. Algunas ciudades como Madrid, por ejemplo, han optado por vincular la tarifa a la etiqueta medioambiental para recaudar más de los vehículos más contaminantes.

El automóvil, los vehículos a motor siempre han sido una fuente de ingresos para ayuntamientos y administraciones"

Alamy Stock Photo Una adolescente se abrocha el cinturón de seguridad mientras está sentada en el asiento del conductor de un coche

La brecha en las tarifas puede llegar a ser de más del 160% entre diferentes capitales de provincia. De hecho, este año, ciudades como Jaén, Pamplona, San Sebastián, Soria y Vitoria han decidido subir las cuotas del IVTM. Estas diferencias de precio han hecho que heredar o comprar un coche de segunda mano sea más caro dependiendo de dónde se resida.

Los 'paraísos fiscales' del impuesto de circulación

Esta disparidad ha dado lugar a auténticos 'paraísos fiscales' en pequeños municipios. Localidades como La Hiruela, Patones o Las Rozas de Puerto Real en Madrid, Finestrat en Alicante, o Aguilar de Sagarra y Rajadell en Barcelona se han convertido en la sede de grandes flotas de vehículos de alquiler o renting. El motivo es sencillo: matricular un coche allí puede ser hasta siete veces más barato que en Madrid capital, una situación que también afecta a los propietarios de híbridos enchufables a la hora de aparcar en zonas reguladas.