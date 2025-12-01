Pilar García de la Granja, sobre los coches eléctricos: "En algunas ciudades están cobrando a los propietarios de híbridos y enchufables por aparcar en zona verde y azul"

La periodista Pilar García de la Granja ha analizado este lunes en la sección 'Economía de bolsillo' de 'Herrera en COPE' la situación del coche eléctrico en el Reino Unido. A raíz del impulso en la venta de vehículos eléctricos e híbridos enchufables, la recaudación de impuestos por los coches de gasolina y gasóleo ha caído, por lo que el gobierno británico ha ideado una solución: "un impuesto más a todos estos coches", ha explicado García de la Granja.

Un impuesto por kilómetro

Según ha detallado la periodista, a partir de abril de 2028, los conductores de coches eléctricos en el Reino Unido pagarán una tasa de circulación de 3 peniques por kilómetro, mientras que los de híbridos enchufables abonarán un penique y medio. García de la Granja ha añadido que este nuevo impuesto "se incrementará cada año, según la inflación".

El método de cobro, tal y como ha explicado Pilar García de la Granja, se ejecutará en el momento de la revisión de la ITV. En esa inspección, "ahí van a ver el kilometraje", y se les "cobrará directamente a todos los usuarios". El objetivo del gobierno británico es recaudar unos 30.001 millones de euros anuales con esta medida.

El modelo se extiende a España

Ante esta situación, el presentador Jorge Bustos ha planteado si este modelo fiscal se podría importar a España. La realidad, según ha expuesto García de la Granja, es que en algunas zonas ya se está aplicando: "En Cataluña, en la mayoría de las ciudades, los coches eléctricos e híbridos enchufables ya tienen que pagar por estacionar en las zonas reservadas para ellos", ha señalado.

El caso más claro es el de Barcelona. Desde el pasado mes de marzo, los coches con etiqueta Cero pagan el 50% del coste de la zona verde y la zona azul. La periodista ha especificado que este cambio afecta a unas 6.500 plazas en la zona azul y cerca de 61.500 en la zona verde, con tarifas por hora que oscilan entre 1,15 y 1,50 euros. "O sea, que en algunos sitios ya se ha empezado a pagar", ha concluido.

El análisis de la situación ha llevado a Jorge Bustos a una reflexión en voz alta: "La creatividad gubernamental para subir impuestos o para inventar otros nuevos es realmente admirable". Una afirmación a la que Pilar García de la Granja ha respondido de forma tajante para cerrar el debate: "No tiene límites".

Otras restricciones a la movilidad en Barcelona

El consistorio barcelonés justifica estas medidas con el objetivo de ordenar el tráfico y mejorar la calidad de vida, además de reducir la contaminación. No es la primera vez que se aplican políticas de este tipo, ya que desde 2021 se cobra por la recarga de vehículos eléctricos en puntos públicos. Ahora, las restricciones se extienden a otros medios de transporte individual.

Los usuarios de patinetes eléctricos solo pueden circular por carriles bici y calles a 30 km/h, enfrentándose a multas de hasta 500 euros si circulan por la acera o superan los límites de velocidad. Para las bicicletas, la nueva ordenanza fija penalizaciones similares por circular en espacios peatonales. Las restricciones a los motoristas también se han endurecido, con sanciones de hasta 500 euros por aparcar en aceras de acceso a hospitales y escuelas.