"Hacienda actualiza los porcentajes de valor residual del vehículo, es decir, comprar o heredar un coche o una moto de segunda mano es más caro desde el 1 de enero"

El Ministerio de Hacienda ha implementado una actualización en las valoraciones fiscales de los vehículos que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Desde el pasado 1 de enero, comprar o heredar un coche, una moto o una embarcación de segunda mano es más caro. Esta medida, analizada en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE por el experto en motor Alfonso García, 'Motorman', junto a Carlos Moreno, 'El Pulpo', supone un incremento en los impuestos asociados a estas operaciones.

Según detalla 'Motorman', Hacienda ha actualizado los precios que se emplean para calcular el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), el de Sucesiones y Donaciones, y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. El experto señala que el alza media en las tablas de valoración se sitúa entre el 5% y el 7%, "muy por encima de la inflación", y ahora además "se diferencia entre híbrido e híbrido enchufable". La conclusión del especialista es clara: "Hacienda quiere recaudar más por los coches".

¿Qué impuesto se paga: IVA o ITP?

La obligación fiscal al comprar un coche de segunda mano depende de quién sea el vendedor, y nunca se pagan ambos impuestos por la misma operación. Si el vendedor es un profesional o concesionario, la operación lleva un IVA del 21% ya incluido en la factura y está exenta de ITP. El comprador no debe hacer ninguna gestión adicional, ya que es el vendedor quien liquida el impuesto.

Por el contrario, si el vendedor es un particular, la transacción está sujeta al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP). En este caso, el comprador es el responsable de liquidar el impuesto ante la Hacienda de su comunidad autónoma en un plazo de 30 días hábiles. Este es un trámite que, a diferencia de lo que ocurría antes cuando si, por ejemplo, heredabas un coche familiar y tenías colas y papeles, ahora se puede gestionar de forma telemática en segundos.

Así se calcula la base del impuesto

Uno de los errores más comunes reside en la base sobre la que se calcula el ITP. Hacienda exige que el impuesto se pague sobre el mayor de estos dos valores: el precio de venta que figura en el contrato o el valor venal (o fiscal) que el Ministerio asigna al vehículo en sus tablas anuales del BOE, ajustado por su antigüedad. Por ello, si se compra un coche por debajo de su valor de mercado, es obligatorio tributar por el valor fiscal que marcan las tablas para evitar una comprobación de valores con recargo e intereses. Estar al día de la normativa es clave, al igual que con otras regulaciones como la nueva normativa de tráfico que entró en vigor.

Para calcular dicho valor, se aplica un porcentaje de depreciación sobre el valor oficial del modelo según los años desde su matriculación. Este va desde el 100% para vehículos de hasta un año, pasando por el 56% para coches de entre 3 y 4 años, el 17% para los de 10 a 11 años, y un 10% para aquellos con más de 12 años. Estas valoraciones son cruciales, especialmente al considerar los problemas y costes de mantenimiento que pueden surgir en coches híbridos enchufables y otros modelos.

Tipos por comunidad y exenciones

El ITP es un impuesto cedido a las comunidades autónomas, por lo que el tipo impositivo varía. En 2025, los tipos generales se mueven en una horquilla de entre el 4% y el 8%. Mientras que en la Comunidad de Madrid o Navarra es del 4%, en Cataluña o La Rioja asciende al 6%, y en regiones como Galicia o Cantabria puede llegar al 8% para vehículos de mayor potencia. El tipo aplicable es el de la comunidad donde reside el comprador.

Algunas comunidades ofrecen bonificaciones o cuotas fijas para vehículos de más de 10 años y bajo valor, como Cataluña. Es importante señalar que las herencias y donaciones no se rigen por el ITP, sino por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Para liquidar el ITP, el comprador debe rellenar el modelo 621 (telemático) o 620 (presencial) y realizar el pago antes de solicitar el cambio de titularidad en la DGT.